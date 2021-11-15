Ed Sheeran e BTS são os grandes vencedores do ano no MTV EMA

Ed Sheeran, 30, e BTS foram os grandes nomes do MTV EMA 2021, que aconteceu na noite deste domingo (14), na Hungria. Apesar de a premiação ser europeia, artistas de outros continentes também são lembrados e, no caso do Brasil, Manu Gavassi, 28, levou o prêmio de melhor artista brasileira.
Manu, que foi até o evento e apresentou o prêmio de melhor artista alternativo, superou Anitta, Ludmilla, Luísa Sonza e Pabllo Vittar. "Ganhar o EMA nesse momento da minha carreira parece de verdade um sonho. Me faz acreditar que vale a pena ser você mesma em tudo", celebrou a cantora.
Um dos principais vencedores, no entanto, foi o britânico Ed Sheeran, que também se apresentou no evento. Ele levou os cobiçados troféus de melhor artista do ano e de melhor música do ano, por "Bad Habit". Já o grupo sul-coreano BTS abocanhou três estatuetas: melhor artista pop, melhor grupo e melhor K-pop.
VEJA TODOS OS VENCEDORES:
- ARTISTA DO ANO
- Doja Cat
- Ed Sheeran (Vencedor)
- Justin Bieber
- Lady Gaga
- Lil Nas X
- The Weeknd
- CLIPE DO ANO
- Doja Cat ft. SZA - 'Kiss Me More'
- Ed Sheeran - 'Bad Habits'
- Justin Bieber - 'Peaches' ft. Daniel Caesar, Giveon
- Lil Nas X - 'MONTERO' (Call Me By Your Name) (Vencedor)
- Normani ft. Cardi B - 'Wild Side'
- Taylor Swift - 'Willow'
- MÚSICA DO ANO
- Doja Cat ft. SZA - 'Kiss Me More'
- Ed Sheeran - 'Bad Habits' (Vencedor)
- Justin Bieber - 'Peaches' ft. Daniel Caesar, Giveon
- Lil Nas X - 'MONTERO' (Call Me By Your Name)
- Olivia Rodrigo - 'Drivers License'
- The Kid LAROI, Justin Bieber - 'STAY'
- MELHOR ARTISTA POP
- BTS (Vencedor)
- Doja Cat
- Dua Lipa
- Ed Sheeran
- Justin Bieber
- Olivia Rodrigo
- ARTISTA REVELAÇÃO
- Giveon
- Griff
- Olivia Rodrigo
- Rauw Alejandro
- Saweetie (Vencedor)
- The Kid LAROI
- MELHOR ARTISTA DE HIP HOP
- Cardi B
- DJ Khaled
- Drake
- Kanye West
- Megan Thee Stallion
- Nicki Minaj (Vencedor)
- MELHOR ARTISTA DE ROCK
- Coldplay
- Foo Fighters
- Imagine Dragons
- Kings Of Leon
- Måneskin (Vencedor)
- The Killers
- MELHOR ARTISTA ALTERNATIVO
- Halsey
- Lorde
- Machine Gun Kelly
- Twenty One Pilots
- WILLOW
- YUNGBLUD (Vencedor)
- MELHOR ARTISTA ELETRÔNICO
- Calvin Harris
- David Guetta (Vencedor)
- Joel Corry
- Marshmello
- Skrillex
- Swedish House Mafia
- MAIORES FÃS
- Ariana Grande
- BLACKPINK
- BTS (Vencedor)
- Justin Bieber
- Lady Gaga
- Taylor Swift
- MELHOR COLLAB
- Black Eyed Peas, Shakira - 'GIRL LIKE ME'
- Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - 'Leave the Door Open'
- Doja Cat ft. SZA - 'Kiss Me More' (Vencedor)
- Lil Nas X, Jack Harlow - 'INDUSTRY BABY'
- The Kid LAROI, Justin Bieber - 'STAY'
- The Weeknd & Ariana Grande - 'Save Your Tears' (Remix)
- MELHOR GRUPO
- BTS (Vencedor)
- Imagine Dragons
- Jonas Brothers
- Little Mix
- Måneskin
- Silk Sonic
- MELHOR ARTISTA LATINO
- Bad Bunny
- J. Balvin
- Maluma (Vencedor)
- Rauw Alejandro
- Rosalía
- Shakira
- CLIPE POR UMA CAUSA
- Billie Eilish - Your Power (Vencedor)
- Demi Lovato - Dancing With The Devil
- Girl in red - Serotonin
- H.E.R. - Fight For You
- Harry Styles - Treat People With Kindness
- Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)
- MELHOR K-POP
- BTS (Vencedor)
- LISA
- Monsta X
- NCT 127
- ROSÉ
- TWICE
- MELHOR ARTISTA BRASILEIRO
- Anitta
- Luísa Sonza
- Ludmilla
- Manu Gavassi (Vencedor)
- Pabllo Vittar