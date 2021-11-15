  • Ed Sheeran e BTS são os grandes vencedores do ano no MTV EMA
Ed Sheeran e BTS são os grandes vencedores do ano no MTV EMA

Manu Gavassi levou o prêmio de melhor artista brasileira de 2021
Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Novembro de 2021 às 09:57

Ed Sheeran se apresenta no MTV EMA 2021, em Budapeste, na Hungria Crédito: Reuters/Folhapress
Ed Sheeran, 30, e BTS foram os grandes nomes do MTV EMA 2021, que aconteceu na noite deste domingo (14), na Hungria. Apesar de a premiação ser europeia, artistas de outros continentes também são lembrados e, no caso do Brasil, Manu Gavassi, 28, levou o prêmio de melhor artista brasileira.
Manu, que foi até o evento e apresentou o prêmio de melhor artista alternativo, superou Anitta, Ludmilla, Luísa Sonza e Pabllo Vittar. "Ganhar o EMA nesse momento da minha carreira parece de verdade um sonho. Me faz acreditar que vale a pena ser você mesma em tudo", celebrou a cantora.
Um dos principais vencedores, no entanto, foi o britânico Ed Sheeran, que também se apresentou no evento. Ele levou os cobiçados troféus de melhor artista do ano e de melhor música do ano, por "Bad Habit". Já o grupo sul-coreano BTS abocanhou três estatuetas: melhor artista pop, melhor grupo e melhor K-pop.

VEJA TODOS OS VENCEDORES:

  • ARTISTA DO ANO
  • Doja Cat
  • Ed Sheeran (Vencedor)
  • Justin Bieber
  • Lady Gaga
  • Lil Nas X
  • The Weeknd

  • CLIPE DO ANO
  • Doja Cat ft. SZA - 'Kiss Me More'
  • Ed Sheeran - 'Bad Habits'
  • Justin Bieber - 'Peaches' ft. Daniel Caesar, Giveon
  • Lil Nas X - 'MONTERO' (Call Me By Your Name) (Vencedor)
  • Normani ft. Cardi B - 'Wild Side'
  • Taylor Swift - 'Willow'

  • MÚSICA DO ANO
  • Doja Cat ft. SZA - 'Kiss Me More'
  • Ed Sheeran - 'Bad Habits' (Vencedor)
  • Justin Bieber - 'Peaches' ft. Daniel Caesar, Giveon
  • Lil Nas X - 'MONTERO' (Call Me By Your Name)
  • Olivia Rodrigo - 'Drivers License'
  • The Kid LAROI, Justin Bieber - 'STAY'
  • MELHOR ARTISTA POP
  • BTS (Vencedor)
  • Doja Cat
  • Dua Lipa
  • Ed Sheeran
  • Justin Bieber
  • Olivia Rodrigo

  • ARTISTA REVELAÇÃO
  • Giveon
  • Griff
  • Olivia Rodrigo
  • Rauw Alejandro
  • Saweetie (Vencedor)
  • The Kid LAROI

  • MELHOR ARTISTA DE HIP HOP
  • Cardi B
  • DJ Khaled
  • Drake
  • Kanye West
  • Megan Thee Stallion
  • Nicki Minaj (Vencedor)
  • MELHOR ARTISTA DE ROCK
  • Coldplay
  • Foo Fighters
  • Imagine Dragons
  • Kings Of Leon
  • Måneskin (Vencedor)
  • The Killers

  • MELHOR ARTISTA ALTERNATIVO
  • Halsey
  • Lorde
  • Machine Gun Kelly
  • Twenty One Pilots
  • WILLOW
  • YUNGBLUD (Vencedor)

  • MELHOR ARTISTA ELETRÔNICO
  • Calvin Harris
  • David Guetta (Vencedor)
  • Joel Corry
  • Marshmello
  • Skrillex
  • Swedish House Mafia
  • MAIORES FÃS
  • Ariana Grande
  • BLACKPINK
  • BTS (Vencedor)
  • Justin Bieber
  • Lady Gaga
  • Taylor Swift

  • MELHOR COLLAB
  • Black Eyed Peas, Shakira - 'GIRL LIKE ME'
  • Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - 'Leave the Door Open'
  • Doja Cat ft. SZA - 'Kiss Me More' (Vencedor)
  • Lil Nas X, Jack Harlow - 'INDUSTRY BABY'
  • The Kid LAROI, Justin Bieber - 'STAY'
  • The Weeknd & Ariana Grande - 'Save Your Tears' (Remix)

  • MELHOR GRUPO
  • BTS (Vencedor)
  • Imagine Dragons
  • Jonas Brothers
  • Little Mix
  • Måneskin
  • Silk Sonic
  • MELHOR ARTISTA LATINO
  • Bad Bunny
  • J. Balvin
  • Maluma (Vencedor)
  • Rauw Alejandro
  • Rosalía
  • Shakira

  • CLIPE POR UMA CAUSA
  • Billie Eilish - Your Power (Vencedor)
  • Demi Lovato - Dancing With The Devil
  • Girl in red - Serotonin
  • H.E.R. - Fight For You
  • Harry Styles - Treat People With Kindness
  • Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

  • MELHOR K-POP
  • BTS (Vencedor)
  • LISA
  • Monsta X
  • NCT 127
  • ROSÉ
  • TWICE

  • MELHOR ARTISTA BRASILEIRO
  • Anitta
  • Luísa Sonza
  • Ludmilla
  • Manu Gavassi (Vencedor)
  • Pabllo Vittar

