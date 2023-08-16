Formemus divulga programação com palestras, rodada de negócios e shows

Os músicos e artistas interessados em participar de um dos mais relevantes eventos do mercado musical brasileiro podem se programar. O Formemus divulgou sua programação, que acontece de 30 de agosto a 2 de setembro, com direito a mais de 50 convidados, distribuídos entre palestras, painéis, pitching musical, showcases, rodada de negócios, mostras fotográficas e de videoclipes, e encerramento musical.
Os quatro dias de evento prometem movimentar o Titanic, em Vila Velha, e fomentar discussões sobre a importância da difusão musical, oferecendo oportunidades para músicos, produtores e artistas. Esse ano serão sete painéis e cinco palestras, com temas como políticas públicas e privadas de circulação e ocupação cultural, inteligência artificial, curadoria e desenvolvimento de carreira.
A programação é sempre à tarde e, ao final, acontecem os showcases. Para este ano, foram selecionados 12 artistas de sete estados para se apresentarem. São eles: Eloá Puri (ES), Kael (ES), Bárbara Greco (ES), Lordose pra Leão (ES), Daniel Silva (ES), Chorou Bebel (ES), Tequilla Bomb (AL), Nobat (MG), Sandyalê (SE), BiaB (RJ), Dona Iracema (BA) e Iuna Falcão (MA).
O primeiro dia de evento é fechado para convidados, dividindo espaço com a programação da Conferência Municipal de Cultura de Vila Velha. Os demais contarão com programação aberta, mediante inscrição, e com shows especiais ao fim de cada dia, sempre às 21h50: André Prando na quinta (31), Bia Nogueira na sexta (1), e Tiê com Thomas Roth no sábado (2). Os shows são abertos ao público em geral. Mais detalhes do credenciamento está mais abaixo no texto.
VITRINE
Com chamamento aberto até quinta (17), Rodada de Negócios promete ser uma das novidades. É a primeira vez que o Formemus promove uma rodada tradicional, e vai colocar mais de 20 curadores e players para falar com os artistas inscritos.
Os músicos, produtores e artistas que vierem pro evento vão ter várias oportunidades de mostrar seus trabalhos para essa gama de profissionais do mercado local, nacional e internacional da música, seja nas rodadas, pitchings, showcases e nas conexões que são realizadas nos corredores do evento.
CREDENCIAMENTO
A inscrição para participar do evento também está aberta na internet e é gratuita. Para as ações da conferência, o credenciamento é obrigatório.
Todos os credenciados têm entrada garantida nos shows, que são abertos ao público, com entrada limitada à capacidade do espaço. Todas as inscrições podem ser realizadas pelo site www.formemus.com.br, onde também estão os regulamentos com as condições de participação dos chamamentos.
PROGRAMAÇÃO
- DIA 30/08 - QUARTA-FEIRA
- 14h: Pitching Musical
- Programação exclusiva e fechada para artistas selecionados.
- 13h - 18h: Conferência Municipal de Cultura de Vila Velha
- Dia 31/08 - QUINTA-FEIRA
- 12h - 18h: Credenciamento e Mostra Fotográfica
- Auditório
- 13h20: Abertura Oficial
- 13h30 – 14h50: Painel 1 – O novo momento do fomento cultural no Brasil. Políticas públicas e privadas de circulação e ocupação cultural pelos palcos brasileiros.
- 15h – 16h30: Painel 2 – O desenvolvimento de uma carreira musical de longo prazo. #ensinamentos
- 16h40 – 18h10: Painel 3 – O que a indústria fonográfica procura em um artista e o que ela pode fazer por ele?
- Sala Nara Leão
- 14h – 16h: Rodada de Negócios Funarte
- 16h20: Palestra ABRAMUS – "Direito Autoral no Ambiente Digital" com Ricardo Rios – ABRAMUS
- Área Externa
- 18h00: Formemus FM
- 18h30: Showcase - BiaB (RJ)
- 19h00: Mostra de videoclipes
- 19h20: Showcase - Eloá Puri (ES)
- 19h50: Mostra de videoclipes
- 20h10: Showcase - Dona Iracema (BA)
- 20h40 - Mostra de videoclipes
- 21h00: Showcase - Lordose Pra Leão (ES)
- 21h30: Mostra de videoclipes
- 21h50: Show - André Prando (ES)
- DIA 01/09 - SEXTA-FEIRA
- 13h – 18h: Credenciamento e Mostra Fotográfica
- Auditório
- 14h – 16h – Painel 4 – O poder da música na televisão!
- 16h15 – 18h15 – Painel 5 – A curadoria, a ambição e a função de um festival na formação musical do público brasileiro.
- Sala Nara Leão
- 14h – 16h – Rodada de Negócios Funarte
- 16h30 – Palestra – Inteligência Artificial – Ferramenta de criação ou um novo e incansável arrecadador de Ecad? com Fábio Geovane e Manno Goés – UBC
- Área Externa
- 18h00 - Formemus FM
- 18h30 - Showcase - Bárbara Greco (ES)
- 19h00 - Mostra de videoclipes
- 19h20 - Showcase - Kael Stn (ES)
- 19h50 - Mostra de videoclipes
- 20h10 - Showcase - Nobat (MG)
- 20h40 - Mostra de videoclipes
- 21h00 - Showcase - Tequilla Bomb (AL)
- 21h30 - Mostra de Videoclipes
- 21h50 - Show - Bia Nogueira (MG)
- DIA 02/09 - SÁBADO
- 13h – 18h: Credenciamento e Mostra Fotográfica
- Auditório
- 14h – 16h: Painel 6 – Os infinitos caminhos da profissionalização musical.
- 16h – 18h: Painel 7 – Palcos Permanentes – Modelos de negócio de casas de shows pelo Brasil.
- Sala Nara Leão
- 13h40 – 15h10: Da composição ao clipe - Direito autoral, cadastros e distribuição de receitas - o básico que você precisa saber para garantir os seus direitos. Com Pamella Gachido – Pedra Onze (SP)
- 15h20 – 16h50: Palestra – Seu sonho pergunta por você todos os dias. Com Bruno Caliman – Músico e compositor
- 17h – 18h30: Masterclass – Produzindo na Música. Com Amanda Souza – Manager (SP)
- Área Externa
- 18h00 - Formemus FM
- 18h30 - Showcase - Daniel Silva (ES)
- 19h00 - Mostra de videoclipes
- 19h20 - Showcase - Chorou Bebel (ES)
- 20h50 - Mostra de videoclipes
- 20h10 - Showcase - Iuna Falcão (MA)
- 20h40 - Mostra de videoclipes
- 21h00 - Showcase - SandyAlê (SE)
- 21h30 - Mostra de Videoclipes
- 21h50 - Show Tiê e Thomas Roth (SP)
SERVIÇO
- Formemus 2023
- Onde: Titanic – Praça Duque de Caxias – Vila Velha
- Quando: 30 de agosto a 02 de setembro de 2023, a partir das 13h
- 30 de agosto é fechado somente para os artistas selecionados
- Credenciamento gratuito: www.formemus.com.br
- Informações: [email protected] – 27 33761674 – 27 999301103