Formemus divulga programação com palestras, rodada de negócios e shows

Showcase do Formemus em 2022, quando foi realizado na Casa do Turismo, em Vitória Crédito: Gustavo Louzada

Os músicos e artistas interessados em participar de um dos mais relevantes eventos do mercado musical brasileiro podem se programar. O Formemus divulgou sua programação, que acontece de 30 de agosto a 2 de setembro, com direito a mais de 50 convidados, distribuídos entre palestras, painéis, pitching musical, showcases, rodada de negócios, mostras fotográficas e de videoclipes, e encerramento musical.

Os quatro dias de evento prometem movimentar o Titanic, em Vila Velha, e fomentar discussões sobre a importância da difusão musical, oferecendo oportunidades para músicos, produtores e artistas. Esse ano serão sete painéis e cinco palestras, com temas como políticas públicas e privadas de circulação e ocupação cultural, inteligência artificial, curadoria e desenvolvimento de carreira.

A programação é sempre à tarde e, ao final, acontecem os showcases. Para este ano, foram selecionados 12 artistas de sete estados para se apresentarem. São eles: Eloá Puri (ES), Kael (ES), Bárbara Greco (ES), Lordose pra Leão (ES), Daniel Silva (ES), Chorou Bebel (ES), Tequilla Bomb (AL), Nobat (MG), Sandyalê (SE), BiaB (RJ), Dona Iracema (BA) e Iuna Falcão (MA).

O primeiro dia de evento é fechado para convidados, dividindo espaço com a programação da Conferência Municipal de Cultura de Vila Velha. Os demais contarão com programação aberta, mediante inscrição, e com shows especiais ao fim de cada dia, sempre às 21h50: André Prando na quinta (31), Bia Nogueira na sexta (1), e Tiê com Thomas Roth no sábado (2). Os shows são abertos ao público em geral. Mais detalhes do credenciamento está mais abaixo no texto.

VITRINE

Com chamamento aberto até quinta (17), Rodada de Negócios promete ser uma das novidades. É a primeira vez que o Formemus promove uma rodada tradicional, e vai colocar mais de 20 curadores e players para falar com os artistas inscritos.

Os músicos, produtores e artistas que vierem pro evento vão ter várias oportunidades de mostrar seus trabalhos para essa gama de profissionais do mercado local, nacional e internacional da música, seja nas rodadas, pitchings, showcases e nas conexões que são realizadas nos corredores do evento.

CREDENCIAMENTO

Todos os credenciados têm entrada garantida nos shows, que são abertos ao público, com entrada limitada à capacidade do espaço. Todas as inscrições podem ser realizadas pelo site www.formemus.com.br , onde também estão os regulamentos com as condições de participação dos chamamentos.

PROGRAMAÇÃO

DIA 30/08 - QUARTA-FEIRA

14h: Pitching Musical

Programação exclusiva e fechada para artistas selecionados.



13h - 18h: Conferência Municipal de Cultura de Vila Velha





Dia 31/08 - QUINTA-FEIRA



12h - 18h: Credenciamento e Mostra Fotográfica





Auditório



13h20: Abertura Oficial



13h30 – 14h50: Painel 1 – O novo momento do fomento cultural no Brasil. Políticas públicas e privadas de circulação e ocupação cultural pelos palcos brasileiros.



15h – 16h30: Painel 2 – O desenvolvimento de uma carreira musical de longo prazo. #ensinamentos



16h40 – 18h10: Painel 3 – O que a indústria fonográfica procura em um artista e o que ela pode fazer por ele?





Sala Nara Leão



14h – 16h: Rodada de Negócios Funarte



16h20: Palestra ABRAMUS – "Direito Autoral no Ambiente Digital" com Ricardo Rios – ABRAMUS





Área Externa



18h00: Formemus FM



18h30: Showcase - BiaB (RJ)



19h00: Mostra de videoclipes



19h20: Showcase - Eloá Puri (ES)



19h50: Mostra de videoclipes



20h10: Showcase - Dona Iracema (BA)



20h40 - Mostra de videoclipes



21h00: Showcase - Lordose Pra Leão (ES)



21h30: Mostra de videoclipes



21h50: Show - André Prando (ES)





DIA 01/09 - SEXTA-FEIRA



13h – 18h: Credenciamento e Mostra Fotográfica





Auditório



14h – 16h – Painel 4 – O poder da música na televisão!



16h15 – 18h15 – Painel 5 – A curadoria, a ambição e a função de um festival na formação musical do público brasileiro.





Sala Nara Leão



14h – 16h – Rodada de Negócios Funarte



16h30 – Palestra – Inteligência Artificial – Ferramenta de criação ou um novo e incansável arrecadador de Ecad? com Fábio Geovane e Manno Goés – UBC





Área Externa



18h00 - Formemus FM



18h30 - Showcase - Bárbara Greco (ES)



19h00 - Mostra de videoclipes



19h20 - Showcase - Kael Stn (ES)



19h50 - Mostra de videoclipes



20h10 - Showcase - Nobat (MG)



20h40 - Mostra de videoclipes



21h00 - Showcase - Tequilla Bomb (AL)



21h30 - Mostra de Videoclipes



21h50 - Show - Bia Nogueira (MG)





DIA 02/09 - SÁBADO



13h – 18h: Credenciamento e Mostra Fotográfica





Auditório



14h – 16h: Painel 6 – Os infinitos caminhos da profissionalização musical.



16h – 18h: Painel 7 – Palcos Permanentes – Modelos de negócio de casas de shows pelo Brasil.





Sala Nara Leão



13h40 – 15h10: Da composição ao clipe - Direito autoral, cadastros e distribuição de receitas - o básico que você precisa saber para garantir os seus direitos. Com Pamella Gachido – Pedra Onze (SP)



15h20 – 16h50: Palestra – Seu sonho pergunta por você todos os dias. Com Bruno Caliman – Músico e compositor



17h – 18h30: Masterclass – Produzindo na Música. Com Amanda Souza – Manager (SP)





Área Externa



18h00 - Formemus FM



18h30 - Showcase - Daniel Silva (ES)



19h00 - Mostra de videoclipes



19h20 - Showcase - Chorou Bebel (ES)



20h50 - Mostra de videoclipes



20h10 - Showcase - Iuna Falcão (MA)



20h40 - Mostra de videoclipes



21h00 - Showcase - SandyAlê (SE)



21h30 - Mostra de Videoclipes



21h50 - Show Tiê e Thomas Roth (SP)



SERVIÇO