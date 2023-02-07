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Cinema

Cinemas do ES terão sessões a R$ 10  a partir de quinta (9); confira quais

'Semana do Cinema' acontece até o dia 14 de fevereiro e contará com estreias como "M3GAN", "Avata 2", "Batem à Porta" e "Pearl"
Daniela Salgado

Daniela Salgado

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 15:51

"M3GAN", "O Gato de Botas 2" e o novo "Avatar"  Crédito: Reprodução/Disney/Universal
Que tal aproveitar o calorão na sala de cinema geladinha? A partir desta quinta-feira (9), cinemas de todo o país aderem a uma campanha de ingressos a preços populares. A "Semana do Cinema", promovida pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) e apoiada pela ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), vai garantir sessões pelo valor de R$ 10.
A promoção é válida até o dia 14 de fevereiro e chega para comemorar o sucesso da primeira edição do evento, que ocorreu em setembro de 2022. No Espírito Santo, a promoção está prevista para acontecer nas salas dos grupos Cinemark, tanto no Shopping Vitória como no Shopping Vila Velha; CineSystem, no Boulebard Shopping Vila Velha; Kinoplex, no Shopping Praia da Costa; Cinépolis, no Shopping Moxuara; Cine Araújo, no Shopping Mestre Álvaro; no Afa Cinemas, no Shopping Guarapari; e CineSercla, no Shopping Montserrat.
O Cine Araújo, na Serra, abriu a promoção para sessões de filmes 2D, 3D, Salas Premium, Salas Max Screen e Salas VIP. Os demais locais divulgados liberaram o ingresso a R$ 10 para sessões 2D e 3D, com exceção do grupo Cinemark, que disponibilizou o valor promocional apenas para filmes 2D.
Para aqueles que adquirirem os ingressos através de canais digitais, o valor promocional é referente à meia-entrada, válida para todos. Além da entrada, os combos de pipoca e refrigerantes também estão inclusos na promoção da "Semana do Cinema", sendo o preço definido por cada local.

PROGRAMAÇÃO

A programação dos cinemas conta com filmes para todos os gostos e faixas etárias. Vale destacar os lançamentos desta semana  como o filme de terror "Pearl", além da reexibição de "Titanic".
O sucesso de bilheteria “Avatar 2: O Caminho da Água”, a animação “Gato de Botas 2” e uma produção para quem ama um clima de terror, “M3GAN”, são longas disponíveis para a galera curtir.
Outro destaque é o longa "Batem à Porta", a nova produção do diretor M. Night Shyamala, que também dirigiu um dos filmes mais arrepiantes dos anos 1990, o " Sexto Sentido", estrelado por Bruce Willis e indicado seis vezes ao Oscar. O lançamento de Shyamala é um suspense que retrata a história de uma jovem e seus pais, que são feitos de reféns e precisam fazer uma escolha imediata para evitar o apocalipse. Veja o trailer:

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