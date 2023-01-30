'Se Eu Fosse Você'? Julia Roberts e Jennifer Aniston trocarão de corpos em filme

Julia Roberts e Jennifer Aniston foram anunciadas como as estrelas de um novo filme da Amazon. Em uma energia semelhante ao de Se Eu Fosse Você, clássico cinema brasileiro protagonizado por Tony Ramos e Glória Pires, o longa da plataforma de streaming será uma comédia baseada na troca de corpos entre Roberts e Aniston.
De acordo com o Deadline, o projeto ainda não tem título e nem data de lançamento. O que se sabe é que a direção e o roteiro ficarão por conta de Max Barbakow e que, além de atuarem, Julia e Jennifer estarão na produção do filme. O elenco ainda não foi anunciado por completo.