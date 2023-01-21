Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Talento brasileiro

Fernando Meirelles será um dos diretores da série "The Sympathizer", com Robert Downey Jr.

Esperada produção da HBO Max anunciou o brasileiro no comando e também o inglês Marc Munden
Agência Estado

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 11:18

Fernando Meirelles vai dirigir série com Robert Downey Jr para a HBO Max Crédito: Alex Silva/Estadão
O cineasta Fernando Meirelles foi anunciado como um dos diretores da série "The Sympathizer", que está em fase de produção e conta com o ator Robert Downey Jr. no elenco.
Aos 67 anos, brasileiro continua sua trajetória internacional, que conta com filmes como "O Jardineiro Fiel" (2005), com Ralph Fiennes e Rachel Weisz, e "Dois Papas" (2019), com Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. O diretor inglês Marc Munden também vai integrar a produção.
Nessa nova empreitada, Meirelles comandará elenco que conta com nomes como Robert Downey Jr., Sandra Oh, Kieu Chinh, Nguyen Cao Ky Duyen, Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Vy Le, Alan Trong.
A série "The Sympathizer/ O Simpatizante" é baseado na obra do escritor vietnamita-americano Viet Thanh Nguyen, vencedor do Pulitzer. Trata-se de um thriller satírico sobre as lutas de um espião comunista meio francês meio vietnamita durante últimos dias da Guerra do Vietnã.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados