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Especial da Netflix vai reunir astros dos Power Rangers após 30 anos

"Nossa família Ranger tem uma conexão forte", disse Walter Emanuel Jones (Zack, o ranger preto); estreia no streaming está prevista para abril
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 14:29

Especial dos Power Rangers deve ir ao ar na Netflix em abril
Especial dos Power Rangers deve ir ao ar na Netflix em abril Crédito: Instagram @powerrangersbrasil
Os astros de "Power Rangers" estarão reunidos em um especial da Netflix que tem previsão de chegar ao streaming em abril. O encontro dos personagens marca 30 anos da estreia dos heróis. A informação foi divulgada pela "EW".
O especial "Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always" terá participação dos integrantes David Yost (Billy, o ranger azul), Walter Emanuel Jones (Zack, o ranger preto) e Catherine Sutherland (Kat, a segunda ranger rosa). Além desses nomes, a produção contará com Steve Cardenas, Karan Ashley, Johnny Yong Bosch e Barbara Goodson.
À publicação, Jones disse que "nossa família Ranger tem uma conexão forte". Já Yost celebrou a possibilidade de reencontro. "Foi uma experiência surreal estar no set de Power Rangers de novo após 28 anos", afirmou.

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