Especial da Netflix vai reunir astros dos Power Rangers após 30 anos

Especial dos Power Rangers deve ir ao ar na Netflix em abril Crédito: Instagram @powerrangersbrasil

Os astros de "Power Rangers" estarão reunidos em um especial da Netflix que tem previsão de chegar ao streaming em abril. O encontro dos personagens marca 30 anos da estreia dos heróis. A informação foi divulgada pela "EW".

O especial "Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always" terá participação dos integrantes David Yost (Billy, o ranger azul), Walter Emanuel Jones (Zack, o ranger preto) e Catherine Sutherland (Kat, a segunda ranger rosa). Além desses nomes, a produção contará com Steve Cardenas, Karan Ashley, Johnny Yong Bosch e Barbara Goodson.