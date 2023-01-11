The Last of Us: saiba que horário estreia a série e conheça a história

Série "The Last of Us" chega domingo, dia 15, na HBO Max e HBO Crédito: HBO

Com avaliação máxima pelo Rotten Tomatoes (site americano que reúne críticas de cinema e televisão), até esta terça (10), a série The Last of Us poderá ser vista na HBO Max e HBO a partir das 22h de domingo, 15. Adaptação de game de mesmo nome, produção conta com nomes como Pedro Pascal, Bella Ramsey e Nico Parker no elenco.

A história tem início no ano de 2003, quando a população da terra é praticamente dizimada por um fungo. Vinte anos depois, vamos acompanhar a vida de Joel (Pedro Pascal), um sujeito de classe média, viúvo, que tem uma filha adolescente, Sarah (Nico Parker), e um irmão que vive se metendo em confusão, Tommy (Gabriel Luna), que terá de encarar uma nova realidade.

Joel, que só se preocupa com a sobrevivência, recebe, a contragosto, a missão de levar a adolescente Ellie (Bella Ramsey) em uma travessia pelos Estados Unidos, em meio a um governo autocrático combatido por grupos de resistência. A relação entre Ellie e Joel está no centro da narrativa.

Veja quais são os personagens da série The Last of Us:

Pedro Pascal como Joel , um sobrevivente atormentado por traumas e fracassos do passado, que deve viaje por uma América devastada, enquanto protege uma garota que representa a última esperança da humanidade.





, um sobrevivente atormentado por traumas e fracassos do passado, que deve viaje por uma América devastada, enquanto protege uma garota que representa a última esperança da humanidade. Bella Ramsey como Ellie , uma órfã de 14 anos que luta para equilibrar seu instinto de raiva e com a necessidade de conexão.





, uma órfã de 14 anos que luta para equilibrar seu instinto de raiva e com a necessidade de conexão. Gabriel Luna como Tommy , irmão mais novo de Joel, um ex-soldado que não perdeu o senso de idealismo e esperança de um mundo melhor.





, irmão mais novo de Joel, um ex-soldado que não perdeu o senso de idealismo e esperança de um mundo melhor. Anna Torv como Tess , uma contrabandista e sobrevivente endurecida em um mundo pós-pandêmico. Nico Parker como Sarah, filha de 14 anos de Joel.





, uma contrabandista e sobrevivente endurecida em um mundo pós-pandêmico. Nico Parker como Sarah, filha de 14 anos de Joel. Murray Bartlett como Frank e Nick Offerman como Bill , dois sobreviventes que vivem sozinhos em sua própria cidade isolada.



, dois sobreviventes que vivem sozinhos em sua própria cidade isolada. Melanie Lynskey como Kathleen , a implacável líder de um movimento revolucionário.





, a implacável líder de um movimento revolucionário. Storm Reid como Riley , uma menina órfã que cresce na Boston pós-apocalíptica.





, uma menina órfã que cresce na Boston pós-apocalíptica. Merle Dandridge como Marlene , líder de um movimento de resistência que luta por liberdade contra um regime militar opressor.



, líder de um movimento de resistência que luta por liberdade contra um regime militar opressor. Jeffrey Pierce como Perry , um rebelde em uma zona de quarentena.





, um rebelde em uma zona de quarentena. Lamar Johnson como Henry e Keivonn Woodard como Sam , irmãos em Kansas City se escondendo de um movimento revolucionário em busca de vingança.





, irmãos em Kansas City se escondendo de um movimento revolucionário em busca de vingança. Graham Greene como Marlon e Elaine Miles como Florence, um casal sobrevivendo sozinho.

