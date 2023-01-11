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The Last of Us: saiba que horário estreia a série e conheça a história

Produção estrelada por Pedro Pascal chega domingo, dia 15, na HBO Max e HBO
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 10:47

Série
Série "The Last of Us" chega domingo, dia 15, na HBO Max e HBO Crédito: HBO
Com avaliação máxima pelo Rotten Tomatoes (site americano que reúne críticas de cinema e televisão), até esta terça (10), a série The Last of Us poderá ser vista na HBO Max e HBO a partir das 22h de domingo, 15. Adaptação de game de mesmo nome, produção conta com nomes como Pedro Pascal, Bella Ramsey e Nico Parker no elenco.
A história tem início no ano de 2003, quando a população da terra é praticamente dizimada por um fungo. Vinte anos depois, vamos acompanhar a vida de Joel (Pedro Pascal), um sujeito de classe média, viúvo, que tem uma filha adolescente, Sarah (Nico Parker), e um irmão que vive se metendo em confusão, Tommy (Gabriel Luna), que terá de encarar uma nova realidade.
Joel, que só se preocupa com a sobrevivência, recebe, a contragosto, a missão de levar a adolescente Ellie (Bella Ramsey) em uma travessia pelos Estados Unidos, em meio a um governo autocrático combatido por grupos de resistência. A relação entre Ellie e Joel está no centro da narrativa.

Veja quais são os personagens da série The Last of Us:

  • Pedro Pascal como Joel, um sobrevivente atormentado por traumas e fracassos do passado, que deve viaje por uma América devastada, enquanto protege uma garota que representa a última esperança da humanidade.

  • Bella Ramsey como Ellie, uma órfã de 14 anos que luta para equilibrar seu instinto de raiva e com a necessidade de conexão.

  • Gabriel Luna como Tommy, irmão mais novo de Joel, um ex-soldado que não perdeu o senso de idealismo e esperança de um mundo melhor.

  • Anna Torv como Tess, uma contrabandista e sobrevivente endurecida em um mundo pós-pandêmico. Nico Parker como Sarah, filha de 14 anos de Joel.

  • Murray Bartlett como Frank e Nick Offerman como Bill, dois sobreviventes que vivem sozinhos em sua própria cidade isolada.
  • Melanie Lynskey como Kathleen, a implacável líder de um movimento revolucionário.

  • Storm Reid como Riley, uma menina órfã que cresce na Boston pós-apocalíptica.

  • Merle Dandridge como Marlene, líder de um movimento de resistência que luta por liberdade contra um regime militar opressor.
  • Jeffrey Pierce como Perry, um rebelde em uma zona de quarentena.

  • Lamar Johnson como Henry e Keivonn Woodard como Sam, irmãos em Kansas City se escondendo de um movimento revolucionário em busca de vingança.

  • Graham Greene como Marlon e Elaine Miles como Florence, um casal sobrevivendo sozinho.
The Last of Us foi escrito e produzido por Craig Mazin e Neil Druckmann.

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