Os 15 filmes mais esperados nos cinemas em 2023

01

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

O primeiro grande lançamento da Marvel em 2023. O filme estrelado por Paul Rudd leva Scott Lang e sua família para o Reino Quântico e lá eles enfrentam o novo grande vilão do MCU: Kang, o Conquistador. Estreia prevista para 17 de fevereiro.

02

Shazam! Fúria dos Deuses

O filme continua a história do adolescente Billy Batson (Zachary Levi) que, ao recitar a palavra mágica "SHAZAM!", é transformado em seu alter ego de super-herói adulto. O longa de David F. Sandberg deve continuar apostando nas cores e no bom humor, fatores pouco vistos nos projetos da DC Comics. Estreia em 17 de março

03

John Wick 4: Baba Yaga

Em uma das melhores sagas de ação criadas por Hollywood nos últimos anos, Keanu Reeves retorna na quarta parte da saga. Precisando lutar contra assassinos sanguinários que o perseguem, John (Keanu) embarca em uma corrida contra o tempo, superando adversários no submundo de Nova York, Paris, Osaka e Berlim. Estreia dia 23 de março

04

Guardiões da Galáxia 3

A terceira parte da franquia mais alto astral do universo Marvel ainda não teve sinopse divulgada (como sempre, quando se trata dos filmes do estúdio). Sabemos que o Volume 3 tem direção e roteiro de James Gunn e aposta no elenco conhecido, com nomes como Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel (voz de Groot) e Bradley Cooper (voz de Rocket Racoon). Zoe Saldana também está de volta, apesar de seu personagem ter deixado de fazer parte do grupo em uma trama envolvendo morte e viagem no tempo, em "Vingadores: Ultimato". Estreia em 5 de maio

05

Velozes e Furiosos 10

Pouco foi divulgado sobre o filme. Sabemos que o projeto marca o início da despedida de Vin Diesel como Dominic Toretto, que terá a última parte de sua trama dividida em duas sequências. A primeira delas deve estrear por aqui em 19 de maio

06

A Pequena Sereia

O filme que renovou as animações clássicas da Disney nos anos 1980 ganhou uma versão em live action. Ariel (que no desenho original é ruiva) é interpretada pela atriz negra Hailey Bailey, que, pelo trailer, vai arrasar cantando. Ainda no elenco, Melissa McCarthy e Javier Bardem. Estreia em 26 de maio

07

Transformers 7: O Despertar das Feras

Ambientado em 1994, o filme mostrará dois arqueólogos que acabam se envolvendo em um conflito entre três facções dos Transformers: os Maximals, os Predacons e os Terrorcons. Além de personagens clássicos como Optimus Prime (Peter Cullen) e Bumblebee, o filme também conta com Optimus Primal (Ron Pearlman), protagonista da animação em CG Beast Wars, que fez muito sucesso na década de 1990. Estreia em 9 de junho

08

Indiana Jones e o Chamado do Destino

O filme de James Mangold é o projeto mais aguardado de 2023, especialmente para os fãs nostálgicos da série iniciada nos anos 1980. Encontrando-se perto da aposentadoria, Indy retorna para aquela que seria sua última missão. No quinto filme da franquia, Harrison Ford volta como Indiana Jonas e é acompanhado por novos personagens, interpretados por atores como Toby Jones, Antonio Banderas e Phoebe Waller-Bridge. Chega aos cinemas dia 30 de junho

09

Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1

A julgar pelo trailer (a trama oficial ainda não foi divulgada) "Missão: Impossível – Acerto de Contas: Parte 1" promete ser insano com suas mirabolantes cenas de ação. Cruise dispensou dublês, chegando a correr risco de morte durante as filmagens após um acidente. O agente secreto Ethan Hunt volta aos cinemas no dia 14 de julho

10

Oppenheimer

Christopher Nolan está de volta, desta vez apostando em uma polêmica cinebiografia. O filme conta a história de J. Robert Oppenheimer, um físico norte-americano que ficou conhecido como o "pai da bomba atômica". Nolan afirma ter conseguido reproduzir os efeitos de uma bomba atômica de forma prática, evitando utilizar apenas efeitos de computação nas cenas de explosões. Sinistro! Cillian Murphy, sempre talentoso, é o protagonista. Estreia em 21 de julho

11

Barbie

"Barbie", baseado na boneca mais famosa do mundo, é estrelado por Margot Robbie, a Arlequina da DC. No elenco, nomes como Ryan Gosling como Ken, além de Simu Liu ("Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis"), America Ferrera ("Superstore"), Kate McKinnon ("Saturday Night Live"), Alexandra Shipp ("Tick, tick, …Boom!"), Michael Cera ("Superbad"), Ariana Greenblatt ("Vingadores: Guerra Infinita") e Will Ferrell ("O Âncora"). A direção é de Greta Gerwig ("Ladybird"). O trailer foi lançado recentemente causando frisson na internet, com citações a "2001 - Uma Odisseia no Espaço". Chega aos cinemas em 20 de julho

12

Duna: Parte 2

Vencedor de seis estatuetas do Oscar em 2022, "Duna" terá sua segunda parte lançada em 3 de novembro. Denis Villeneuve "bravamente" continua a história do livro homônimo de Frank Herbert, considerado por muitos infilmável até então. Timothée Chalamet retorna como Paul Atreides, o messias de um povo que vive no planeta desértico de Arrakis. Zendaya volta como Chani e o elenco ganha a adição de Florence Pugh como Princesa Irulan.

13

Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

O filme é ambientado mais de meio século antes da história de "Jogos Vorazes", que mostrou a ascensão de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence). A nova parte da franquia conta a história do jovem Coriolanus Snow, muito antes de ele se tornar um déspota implacável como presidente Snow. Tom Blyth interpreta o jovem Snow. Também aparecem no filme Rachel Zegler e Hunter Schafer. Chega aos cinemas em 17 de novembro

14

Aquaman e o Reino Perdido

Um dos maiores sucessos da DC Comics nos cinemas, Aquaman está de volta, interpretado pelo carismático Jason Momoa. A história oficial ainda não foi divulgada, mas a trama contará com Amber Heard, Patrick Wilson e Yahya Abdul-Mateen II, do primeiro filme, e tem um grande vilão definido: o tubarão Karshon, vindo dos quadrinhos do "Lanterna Verde". Estreia em 25 de dezembro

15

Wonka