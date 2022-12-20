De "Avatar" a "M3GAN": 10 filmes para assistir nas férias 2023

01

O TESOURO DO PEQUENO NICOLAU

O QUE É: Nicolau vive um mundo perfeito. Ele tem um grupo de amigos inseparáveis, que são conhecidos como "Os Invencíveis". Esse mundo está em risco, porque seu pai é promovido e terão que mudar para o sul da França. Para evitar que ele fique longe de seus amigos, "Os Invencíveis" bolam uma caça ao tesouro. Novo episódio da série infantil de maior sucesso do cinema francês, dirigido por Julien Rappeneau. QUANDO ESTREIA: quinta (22)

02

TERRIFIER 2

O QUE É: Depois de uma entidade sinistra o ressuscitar, Art, o palhaço, está de volta ao condado de Miles para caçar uma adolescente e seu irmão mais novo durante o Halloween. Continuação do fenômeno pop do horror gore dirigido por Damien Leone. Durante sua passagem pelos cinemas norte-americanos, "Terrifier 2" causou polêmica por conta de sua violência excessiva, chegando a fazer com que pessoas desmaiassem na sala de exibição e precisassem ser hospitalizadas. QUANDO ESTREIA: 29 de dezembro

03

OLHOS FAMINTOS - RENASCIMENTO

O QUE É: O casal Chase e Laine vão para um festival onde Laine começa a ter premonições inexplicáveis e visões perturbadoras associadas ao passado da cidade. À medida que o festival começa, Laine acredita que um horror sobrenatural é invocado. Quarto episódio da série cult de horror dirigida por Victor Salva no início dos anos 2000. QUANDO ESTREIA: 5 de janeiro

04

GATO DE BOTAS 2 - O ÚLTIMO PEDIDO

O QUE É: O fora-da-lei Gato de Botas descobre que sua paixão pelo perigo e desrespeito pela segurança terão consequências. Após queimar oito de suas nove vidas, ele tentará recuperar essas vidas, embarcando em uma aventura perigosa e enfrentando um rival inesperado. Novo filme do universo de "Shrek" que traz Wagner Moura no elenco de dubladores. QUANDO ESTREIA: 5 de janeiro

05

ESQUEMA DE RISCO

O QUE É: O espião Orson Fortune precisa rastrear e conter a venda de uma nova tecnologia de armas mortais que está sendo realizada pelo bilionário Greg Simmonds. Junto com uma das melhores equipes de operações especiais do mundo, Fortune recruta o astro de Hollywood Danny Francesco para ajudá-los a passar despercebidos na missão de salvar o mundo. Com elenco rechegado de estrelas, como Jason Statham, Josh Hartnett e Aubrey Plaza, o filme conta com o ex-marido de Madonna, Guy Ritchie, na direção. Um especialista em filmes de ação. QUANDO ESTREIA: 12 de janeiro

06

OS FABELMANS

O QUE É: Retrato pessoal da infância norte-americana do século 20, o filme - uma espécie de biografia do cineasta Steven Spielberg - narra a história de um jovem que descobre um segredo familiar devastador e, usando o poder do cinema, consegue superar seus obstáculos. Indicado ao Globo de Ouro e ao Critics Choice Awards, o longa é um dos favoritos ao Oscar 2023. QUANDO ESTREIA: 12 de janeiro

07

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY - A HISTÓRIA DE WHITNEY HOUSTON

O QUE É: Retrato da complexa e multifacetada vida de Whitney Houston, uma das cantoras mais populares de todos os tempos. O filme mostra como a garota do coral de Nova Jersey chegou ao estrelato. Ah, sim: a trilha sonora é composta pelos hits mais amados da diva. Desconhecida do grande público, a inglesa Naomie Ackie foi a escolhida para interpretar Whitney na telona, especialmente por conta de sua similaridade física com a cantora em início de carreira. QUANDO ESTREIA: 12 de janeiro

08

M3GAN

O QUE É: Projetada por uma empresa de robótica, M3GAN é uma boneca que pode ouvir e aprender, enquanto se torna amiga e professora das crianças. Quando uma das donas da empresa se torna cuidadora da sobrinha órfã de 8 anos, Cady, ela se sente insegura e despreparada para ser mãe. Sob intensa pressão no trabalho, a tia decide usar M3GAN para cuidar da garota. A decisão, porém, não foi muito sábia. Filme de horror dirigido por Gerard Johnstone e produzido pela mesma equipe do sucesso "O Telefone Preto". QUANDO ESTREIA: 19 de janeiro

09

O PIOR VIZINHO DO MUNDO

O QUE É: Estrelado por Tom Hanks e refilmagem de um sucesso do cinema sueco, o filme mostra a história de Otto Anderson, um viúvo rabugento que é muito apegado ao modo de vida que estabeleceu para si. Quando uma família jovem se muda para a casa ao lado, ele conhece a esperta Marisol. Os dois acabam desenvolvendo uma amizade improvável, que vai virar o mundo do ancião de cabeça pra baixo. QUANDO ESTREIA: 29 de janeiro

10

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