De "Avatar" a "M3GAN": 10 filmes para assistir nas férias 2023

Finalmente, após um ano "árduo" de estudo e dedicação (esperamos que você tenha sido aprovado na escola ou na faculdade, please!), as merecidas férias de verão chegaram! O legal é que outras pessoas da mesma família também podem estar de recesso, portanto, há muitos programas para curtir com a turma reunida, incluindo o pet fofíssimo do gif abaixo...
Entre uma praia (ou seria piscina?) básica ou outra, que tal pegar um cineminha no intervalo? Pensando na galera com o tempo livre, as distribuidoras prepararam uma série de lançamentos que prometem lotar a sala escura.
Para os mais espertos (incluindo o pessoal de "HZ") a farra cinematográfica já começou. "Avatar: O Caminho das Águas" (que arrecadou US$ 50,4 milhões, em dois dias, em todo o mundo) pode ser considerado o primeiro títulos da lista a ser conferido.
Lançado 13 anos após o primeiro filme, "Avatar", impressionar o público com a então pioneira tecnologia 3D, a obra original continua sendo a campeã de bilheteria de todos os tempos, com US$ 2,9 bilhões em vendas globais de ingressos.
A nova trama de James Cameron - que está recebendo críticas por sua mesmice e falta de criatividade- continua acompanhando a vida do fuzileiro que virou líder da resistência de Pandora, Jake Sully (Sam Worthington, um ator limitado).
Mais de uma década após abandonar seu corpo e adotar de vez a identidade dos Na'vi, o antigo soldado continua sua luta para proteger o clã alienígena e sua família.
Agora com quatro filhos com Neytiri (Zoe Saldaña), ele deixa a floresta para trás e busca refúgio com aliados que moram no oceano quando um antigo inimigo retorna em busca de vingança. Pode não ser o filme perfeito, mas encanta por sua grandiosidade técnica.
Aventuras à parte, "HZ" preparou uma lista com os lançamentos mais esperados até o final de janeiro. Entre dicas preciosas, longas como "Gato de Botas 2 - O Último Pedido", continuação do universo de "Shrek", "Os Fabelmans", nostalgia de Steven Spielberg favorita ao Oscar 2023, e "M3GAN", que traz uma boneca (espécie de "Annabelle loira") tocando terror por onda passa.
01
O TESOURO DO PEQUENO NICOLAU
O QUE É: Nicolau vive um mundo perfeito. Ele tem um grupo de amigos inseparáveis, que são conhecidos como "Os Invencíveis". Esse mundo está em risco, porque seu pai é promovido e terão que mudar para o sul da França. Para evitar que ele fique longe de seus amigos, "Os Invencíveis" bolam uma caça ao tesouro. Novo episódio da série infantil de maior sucesso do cinema francês, dirigido por Julien Rappeneau. QUANDO ESTREIA: quinta (22)
02
TERRIFIER 2
O QUE É: Depois de uma entidade sinistra o ressuscitar, Art, o palhaço, está de volta ao condado de Miles para caçar uma adolescente e seu irmão mais novo durante o Halloween. Continuação do fenômeno pop do horror gore dirigido por Damien Leone. Durante sua passagem pelos cinemas norte-americanos, "Terrifier 2" causou polêmica por conta de sua violência excessiva, chegando a fazer com que pessoas desmaiassem na sala de exibição e precisassem ser hospitalizadas. QUANDO ESTREIA: 29 de dezembro
03
OLHOS FAMINTOS - RENASCIMENTO
O QUE É: O casal Chase e Laine vão para um festival onde Laine começa a ter premonições inexplicáveis e visões perturbadoras associadas ao passado da cidade. À medida que o festival começa, Laine acredita que um horror sobrenatural é invocado. Quarto episódio da série cult de horror dirigida por Victor Salva no início dos anos 2000. QUANDO ESTREIA: 5 de janeiro
04
GATO DE BOTAS 2 - O ÚLTIMO PEDIDO
O QUE É: O fora-da-lei Gato de Botas descobre que sua paixão pelo perigo e desrespeito pela segurança terão consequências. Após queimar oito de suas nove vidas, ele tentará recuperar essas vidas, embarcando em uma aventura perigosa e enfrentando um rival inesperado. Novo filme do universo de "Shrek" que traz Wagner Moura no elenco de dubladores. QUANDO ESTREIA: 5 de janeiro
05
ESQUEMA DE RISCO
O QUE É: O espião Orson Fortune precisa rastrear e conter a venda de uma nova tecnologia de armas mortais que está sendo realizada pelo bilionário Greg Simmonds. Junto com uma das melhores equipes de operações especiais do mundo, Fortune recruta o astro de Hollywood Danny Francesco para ajudá-los a passar despercebidos na missão de salvar o mundo. Com elenco rechegado de estrelas, como Jason Statham, Josh Hartnett e Aubrey Plaza, o filme conta com o ex-marido de Madonna, Guy Ritchie, na direção. Um especialista em filmes de ação. QUANDO ESTREIA: 12 de janeiro
06
OS FABELMANS
O QUE É: Retrato pessoal da infância norte-americana do século 20, o filme - uma espécie de biografia do cineasta Steven Spielberg - narra a história de um jovem que descobre um segredo familiar devastador e, usando o poder do cinema, consegue superar seus obstáculos. Indicado ao Globo de Ouro e ao Critics Choice Awards, o longa é um dos favoritos ao Oscar 2023. QUANDO ESTREIA: 12 de janeiro
07
I WANNA DANCE WITH SOMEBODY - A HISTÓRIA DE WHITNEY HOUSTON
O QUE É: Retrato da complexa e multifacetada vida de Whitney Houston, uma das cantoras mais populares de todos os tempos. O filme mostra como a garota do coral de Nova Jersey chegou ao estrelato. Ah, sim: a trilha sonora é composta pelos hits mais amados da diva. Desconhecida do grande público, a inglesa Naomie Ackie foi a escolhida para interpretar Whitney na telona, especialmente por conta de sua similaridade física com a cantora em início de carreira. QUANDO ESTREIA: 12 de janeiro
08
M3GAN
O QUE É: Projetada por uma empresa de robótica, M3GAN é uma boneca que pode ouvir e aprender, enquanto se torna amiga e professora das crianças. Quando uma das donas da empresa se torna cuidadora da sobrinha órfã de 8 anos, Cady, ela se sente insegura e despreparada para ser mãe. Sob intensa pressão no trabalho, a tia decide usar M3GAN para cuidar da garota. A decisão, porém, não foi muito sábia. Filme de horror dirigido por Gerard Johnstone e produzido pela mesma equipe do sucesso "O Telefone Preto". QUANDO ESTREIA: 19 de janeiro
09
O PIOR VIZINHO DO MUNDO
O QUE É: Estrelado por Tom Hanks e refilmagem de um sucesso do cinema sueco, o filme mostra a história de Otto Anderson, um viúvo rabugento que é muito apegado ao modo de vida que estabeleceu para si. Quando uma família jovem se muda para a casa ao lado, ele conhece a esperta Marisol. Os dois acabam desenvolvendo uma amizade improvável, que vai virar o mundo do ancião de cabeça pra baixo. QUANDO ESTREIA: 29 de janeiro
10
ALERTA MÁXIMO
O QUE É: O piloto Brodie Torrance salva seus passageiros de um relâmpago fazendo um pouso arriscado em uma ilha devastada pela guerra – e descobre que sobreviver ao pouso era apenas o começo. Quando a maioria dos passageiros são feitos de reféns por rebeldes, a única pessoa com quem Torrance pode contar é Louis, acusado de assassinato que estava sendo transportado pelo FBI. Com um elenco composto por nomes como Gerard Butler e Mike Colter, o filme entrega o que promete: tensão, ação e adrenalina. QUANDO ESTREIA: 29 de janeiro