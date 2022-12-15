Cameron diz que 'Avatar 2' tem mais empoderamento feminino que 'Mulher Maravilha'

O longa se passa 15 anos após os eventos de ‘Avatar’ Crédito: 20th Century Studios

Em entrevista à revista Variety, James Cameron falou sobre como vê seu novo filme, Avatar 2, valorizando mais o empoderamento feminino do que outros longas de super-heroínas como Mulher-Maravilha e Capitã Marvel. O diretor elogiou as personagens dos estúdios DC e Marvel, mas disse que apenas ele colocou uma personagem feminina grávida num campo de batalha.

"Todo mundo está sempre falando sobre o empoderamento feminino. Mas qual é a parte tão importante da vida de uma mulher que nós, como homens, não vivenciamos? E eu pensei: 'bem, se você realmente vai descer na toca do coelho do empoderamento feminino, vamos ter uma guerreira que está grávida de seis meses na batalha'", disse.

"Isso não acontece em nossa sociedade - provavelmente não acontece há centenas de anos. Mas eu garanto a você, antigamente, as mulheres tinham que lutar pela sobrevivência e proteger seus filhos, e não importava se estivessem grávidas", continuou Cameron.

O cineasta ressaltou a importância de ter colocado uma personagem grávida nas cenas de batalhas. A sequência mostra Ronal, interpretada por Kate Winslet. A guerreira aparecerá pela primeira vez no segundo filme da possível saga e é uma mergulhadora e líder espiritual dos Metkayina.