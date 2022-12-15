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Cinema

Cameron diz que 'Avatar 2' tem mais empoderamento feminino que 'Mulher Maravilha'

Comparativo foi feito em relação ao filme da DC e ‘Capitã Marvel’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 10:41

O longa se passa 15 anos após os eventos de ‘Avatar’
O longa se passa 15 anos após os eventos de ‘Avatar’ Crédito: 20th Century Studios
Em entrevista à revista Variety, James Cameron falou sobre como vê seu novo filme, Avatar 2, valorizando mais o empoderamento feminino do que outros longas de super-heroínas como Mulher-Maravilha e Capitã Marvel. O diretor elogiou as personagens dos estúdios DC e Marvel, mas disse que apenas ele colocou uma personagem feminina grávida num campo de batalha.
"Todo mundo está sempre falando sobre o empoderamento feminino. Mas qual é a parte tão importante da vida de uma mulher que nós, como homens, não vivenciamos? E eu pensei: 'bem, se você realmente vai descer na toca do coelho do empoderamento feminino, vamos ter uma guerreira que está grávida de seis meses na batalha'", disse.
"Isso não acontece em nossa sociedade - provavelmente não acontece há centenas de anos. Mas eu garanto a você, antigamente, as mulheres tinham que lutar pela sobrevivência e proteger seus filhos, e não importava se estivessem grávidas", continuou Cameron.
O cineasta ressaltou a importância de ter colocado uma personagem grávida nas cenas de batalhas. A sequência mostra Ronal, interpretada por Kate Winslet. A guerreira aparecerá pela primeira vez no segundo filme da possível saga e é uma mergulhadora e líder espiritual dos Metkayina.
"E as mulheres grávidas são mais capazes de serem muito mais atléticas do que nós, como uma cultura, reconhecemos. Eu pensei: 'vamos tirar os verdadeiros limites'. Mulher Maravilha e Capitã Marvel - todas essas outras mulheres incríveis aparecem, mas elas não são mães e não estão grávidas enquanto lutam contra o mal", completou.

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