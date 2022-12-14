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'Westworld' vai ser retirada do catálogo da HBO Max

Ainda não se sabe para onde a série irá; segundo a ‘Variety’, a decisão foi tomada por razões financeiras, tem por objetivo a redução do pagamento de direitos autorais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 11:44

A atriz Evan Rachel Wood em cena de 'Westworld'
A atriz Evan Rachel Wood em cena de 'Westworld' Crédito: Divulgação/HBO
Depois de ser cancelada, Westworld ainda será retirada do catálogo da HBO Max. Além dela, The Nevers, que não sobreviveu nem à primeira temporada, também vai deixar de estar na plataforma de streaming. De acordo com a Variety, a decisão tem o objetivo de reduzir os custos com o pagamento de direitos autorais ao elenco e à equipe dos programas. Ainda não se sabe quais serão os destinos das séries.
Após a fusão com a Discovery, a Warner Bros. decidiu cortar US$ 3,5 bilhões em custos. Mesmo após um balancete favorável no terceiro trimestre, o CEO da empresa, David Zaslav, deu sequência ao plano de ter gastos mais racionais com conteúdo. A HBO ainda tem várias séries de grande orçamento para pagar as contas como House of the Dragon, Euphoria e a próxima adaptação de The Last of Us.
Produzida por J.J. Abrams (Star Wars - Ascensão Skywalker) e pelo casal Jonathan Nolan (Interestelar) e Lisa Joy (Periféricos), Westworld tem um elenco estrelado que conta com nomes como o de Tessa Thompson (Thor - Amor e Trovão), Thandiwe Newton (Crash - No limite) e do brasileiro Rodrigo Santoro (300).

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