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Streaming

HBO cancela 'A Mulher do Viajante no Tempo' após uma temporada

Adaptação do romance de Audrey Niffenegger estreou em 15 de maio deste ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 15:06

Série 'A Mulher do Viajante no Tempo' foi cancelada.
Série 'A Mulher do Viajante no Tempo' foi cancelada. Crédito: HBO
A HBO cancelou a série A Mulher do Viajante no Tempo (The Time Traveler’s Wife, em inglês) após a exibição de apenas uma temporada. A informação foi divulgada pelo Deadline.
A produção é uma adaptação do romance de Audrey Niffenegger e contava com Rose Leslie e Theo James no elenco. A obra conta a história de um homem que sofre de uma desordem genética que o permite viajar no tempo por breves períodos. Contudo, ele não é capaz de controlar esse poder e acaba encontrando sua futura mulher em diferentes momentos da vida dela.
A primeira temporada, que estreou em 15 de maio, não teve uma finalização, pois existiam planos de desenvolver uma continuação O motivo da decisão não foi compartilhado.
"Embora a HBO não esteja avançando com uma segunda temporada de A Mulher do Viajante no Tempo, foi um privilégio fazer parceria com os mestres contadores de histórias Steven Moffat e David Nutter. Somos muito gratos por sua paixão, trabalho duro e cuidado para adaptar este livro amado", disse um porta-voz da empresa.
"Agradecemos também a Theo e Rose e ao resto do nosso elenco brilhante por suas atuações sinceras, que cativaram completamente o público", completou.

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