'Wandinha' se torna 2ª maior audiência em língua inglesa da Netflix

Jenna Ortega é Wandinha em série da Netflix Crédito: Netflix

Wandinha superou Dahmer: Um Canibal Americano e se tornou a segunda maior audiência em língua inglesa da Netflix, segundo a revista Variety desta quarta-feira, 14 O seriado de Tim Burton acumulou mais de um bilhão de horas assistidas em um mês.

Com duas indicações ao Globo de Ouro de 2023, a história da Família Addams foi a terceira a conquistar esses números. Round 6 e a quarta temporada de Stranger Things alcançaram feitos similares.

Outro dado da Netflix mostra que Wandinha tem sido mais assistida por famílias do que Stranger Things nos primeiros 28 dias após o lançamento. No total, foram 150 milhões de núcleos que viram o seriado.

A série segue a primogênita da Família Addams, vivida por Jenna Ortega, ao começar a estudar na Escola Nunca Mais, onde seus pais se conheceram.