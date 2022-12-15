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Netflix

'Wandinha' se torna 2ª maior audiência em língua inglesa da Netflix

Série de Tim Burton recebeu indicações ao Globo de Ouro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 08:09

Jenna Ortega é Wandinha em série da Netflix
Jenna Ortega é Wandinha em série da Netflix Crédito: Netflix
Wandinha superou Dahmer: Um Canibal Americano e se tornou a segunda maior audiência em língua inglesa da Netflix, segundo a revista Variety desta quarta-feira, 14 O seriado de Tim Burton acumulou mais de um bilhão de horas assistidas em um mês.
Com duas indicações ao Globo de Ouro de 2023, a história da Família Addams foi a terceira a conquistar esses números. Round 6 e a quarta temporada de Stranger Things alcançaram feitos similares.
Outro dado da Netflix mostra que Wandinha tem sido mais assistida por famílias do que Stranger Things nos primeiros 28 dias após o lançamento. No total, foram 150 milhões de núcleos que viram o seriado.
A série segue a primogênita da Família Addams, vivida por Jenna Ortega, ao começar a estudar na Escola Nunca Mais, onde seus pais se conheceram.
A artista, inclusive, concorre como Melhor Atriz no Globo de Ouro. O seriado disputa como Melhor Série de Drama ou Comédia da premiação.

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