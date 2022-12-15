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Prime Video

'O Filho da Mãe' é um reencontro com o ator Paulo Gustavo

Longa mostra os bastidores da última turnê do artista: um show musical homônimo de Paulo com sua mãe, Déa Lúcia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 08:02

Prime Video divulga trailer de 'Filho da Mãe', último projeto de Paulo Gustavo
Prime Video divulga trailer de 'Filho da Mãe', último projeto de Paulo Gustavo Crédito: Amazon Studios
Mais de um ano depois da morte de Paulo Gustavo, os brasileiros terão, finalmente, o acalento de um reencontro com o sorriso do humorista. Sendo a experiência do luto coletivo uma das últimas memórias do público, o lançamento de O Filho da Mãe, nesta sexta, 16, no Prime Video, chega como "um abraço de uma terapia em grupo", segundo a diretora, Susana Garcia.
E esse abraço não poderia ser mais íntimo. O longa mostra os bastidores da última turnê do artista: um show musical homônimo de Paulo com sua mãe, Déa Lúcia. Além de imagens inéditas do casamento do comediante com Thales Bretas, e registros com os filhos, Gael e Romeu. Esses bastidores mostram dois lados de Gustavo: um desconhecido, para além da ficção, exaltando não só a humanidade, vulnerabilidade e insegurança do artista perante seu sucesso, mas também uma faceta sua inesperadamente familiar: a relação com dona Déa na rotina fora dos palcos.
O inesperado para quem apenas acompanhava dona Hermínia é que, na realidade, a dinâmica de mãe e filho se mostra igual à retratada na saga de filmes Minha Mãe É Uma Peça. A identificação com a família de nascença e a que ele construiu com o dermatologista continua mesmo após a partida do ator.
"Paulo Gustavo é muito presente. Não que eu queira esquecer dele, jamais, mas as pessoas me encontram e começam a chorar. E ainda é muito difícil para eu ver as coisas dele. As pessoas querem ver os filhos, e precisamos nos preservar também", relata Dea.
Além do cotidiano com a mãe, a relação de Paulo e Thales é destaque no documentário. Thales aponta que a família que construiu com o humorista continua sendo um referencial para diversos casais LGBT+.

PATERNIDADE

"Eu tinha vontade de ser pai, queria formar uma família, mas a gente não conhecia muitos gays inseridos dessa forma na sociedade. Existe um submundo, tentavam colocar o LGBT+ no lugar até de pervertido e nós mostramos que somos também uma família. O documentário trouxe cenas muito importantes da nossa relação que podem inspirar outros casais", diz.
O Filho da Mãe, o espetáculo, foi uma ideia de Paulo para homenagear a mãe e retornar às origens. Chefe de Conteúdo Original para o Brasil do Amazon Studios, Malu Miranda conta que foi plano de Paulo gravar os bastidores dessa experiência e transformá-la em documentário. Após sua morte, o registro se converteu em uma homenagem, um registro para os filhos e os brasileiros.
"Quando o projeto ficou pronto, vimos que tem muita diversão e o sabor daquela intimidade com que as pessoas não estão acostumadas", afirma a diretora. "O brasileiro quer ficar mais tempo com ele e esse trabalho é um reencontro", completa Malu.

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