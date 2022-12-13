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Série

Confirmada segunda temporada de 'O Rei da TV', série sobre Silvio Santos

Atração vai trazer episódios marcantes da vida de Silvio Santos, como a eleição em que ele concorreu a presidente da República e o ano em que sua filha foi sequestrada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 09:06

Segunda temporada de 'O Rei da TV' está confirmada
Segunda temporada de 'O Rei da TV' está confirmada Crédito: Vans Bumbeers/Divulgação/Star+
A Star+ confirmou que O Rei da TV, série sobre a vida de Silvio Santos, terá novos episódios em 2023. A próxima temporada acompanhará momentos marcantes da vida do apresentador, como a eleição em que ele concorreu a presidente da República e o ano em que a sua filha Patrícia Abravanel foi sequestrada. As gravações já foram encerradas, mas ainda não há data fechada para a estreia.
O Rei da TV estreou em 19 de outubro deste ano e provocou a ira da família Abravanel. Cinco dias após o lançamento, Daniela Beyrute publicou um texto em seu perfil no Instagram com críticas à trama. "Assisti um episódio e não vou assistir mais", escreveu. "História mal contada, tantas inverdades, personagem arrogante, um Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu. Lamentável!"
A filha de Silvio, que é uma das executivas do SBT, também anunciou que o canal da família irá produzir a sua própria série sobre a vida do comunicador. Os produtores da série da Star+ declararam que não se trata de uma obra documental ou com pretensão de representar fidedignamente a história de Silvio. Eles afirmaram que há acontecimentos fictícios no roteiro.
Segunda temporada de 'O Rei da TV' vai passar por 1989, ano em que Silvio Santos se candidatou a presidente da República
Segunda temporada de 'O Rei da TV' vai passar por 1989, ano em que Silvio Santos se candidatou a presidente da República Crédito: Vans Bumbeers/Divulgação/Star+

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