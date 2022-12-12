Globo de Ouro 2023: "Os Banshees de Inisherin" lidera com oito indicações; veja lista

Conto de amigos rivais dirigido por Martin McDonagh, "Os Banshees de Inisherin" liderou a lista de indicações dos filmes divulgados hoje para disputar o 80º Globo de Ouro: foram oito. O filme metaverso "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" ficou em segundo lugar, com seis indicações.
Entre os indicados a melhor ator em drama, está Brendan Fraser ("The Whale'), que disse que não comparecerá ao Globo depois de dizer que foi apalpado em 2003 por Philip Berk, membro de longa data da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood (HFPA) e ex-presidente da organização.
A lista foi divulgada pela HFPA, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, e a cerimônia acontece em 10 de janeiro, em Los Angeles, com apresentação do comediante Jerrod Carmichael.
Depois de não ter tido transmissão pela televisão, a cerimônia voltará a ser vista - no Brasil, será pelo canal TNT. Isso porque HFPA foi alvo de investigações no último ano. Em fevereiro de 2021, jornal "The Los Angeles Times" publicou uma reportagem denunciando o que foi chamado de "cultura de corrupção" entre os membros da associação. A matéria apurou conflitos éticos e membros votantes "fantasmas". Além disso, denunciou que não havia membros negros e que era comum que os membros aceitassem presentes que poderiam favorecer uma ou outra produção na hora da escolha de indicados ou premiados.
Com a onda de protestos - Tom Cruise chegou a devolver os três prêmios que ganhou na carreira (Melhor Ator por "Jerry Maguire" e "Nascido em 4 de Julho" e o de Melhor Coadjuvante, por "Magnólia") -, a Associação foi obrigada a promover mudanças, incluindo novos membros e anunciando mudanças nas regras.
Mesmo assim, diante da desconfiança ainda presente, a transmissão televisionada da cerimônia do Globo de Ouro foi suspensa pela NBC, à medida que emissoras e estúdios pressionavam a organização e anunciavam boicote caso nada fosse feito em prol de melhorias.
VEJA E LISTA COMPLETA DO GLOBO DE OURO 2023
- MELHOR FILME - DRAMA
- Avatar: O Caminho da Água
- Elvis
- Os Fabelmans
- TÁR
- Top Gun: Maverick
- MELHOR FILME - COMÉDIA/MUSICAL
- Babilônia
- Os Banshees de Inisherin
- Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
- Glass Onion: Um Mistério Knives Out
- Triângulo da Tristeza
- MELHOR FILME ESTRANGEIRO
- Nada de Novo no Front (Alemanha)
- Argentina, 1985 (Argentina)
- Close (Bélgica)
- Decisão de Partir (Coreia do Sul)
- RRR: Revolta, Rebelião, Revolução (Índia)
- MELHOR DIREÇÃO
- James Cameron, Avatar: O Caminho da Água
- Daniel Kwan e Daniel Schienert, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
- Baz Luhrmann, Elvis
- Martin McDonagh, Os Banshees de Inisherin
- Steven Spielberg, Os Fabelmans
- MELHOR ATRIZ - DRAMA
- Cate Blanchett, TÁR
- Olivia Colman, Império da Luz
- Viola Davis, A Mulher Rei
- Ana de Armas, Blonde
- Michelle Williams, Os Fabelmans
- MELHOR ATOR - DRAMA
- Austin Butler, Elvis
- Brendan Fraser, The Whale
- Hugh Jackman, The Son
- Bill Nighy, Living
- Jeremy Pope, The Intersection
- MELHOR ATRIZ - COMÉDIA/MUSICAL
- Lesley Manville, Srta. Harris Vai a Paris
- Margot Robbie, Babilônia
- Anya Taylor-Joy, O Menu
- Emma Thompson, Boa Sorte, Leo Grande!
- Michelle Yeoh, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
- MELHOR ATOR - COMÉDIA/MUSICAL
- Diego Calva, Babilônia
- Daniel Craig, Glass Onion: Um Mistério Knives Out
- Adam Driver, Ruído Branco
- Colin Farrell, Os Banshees de Inisherin
- Ralph Fiennes, O Menu
- MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
- Angela Bassett, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre
- Kerry Condon, Os Banshees de Inisherin
- Jamie Lee Curtis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
- Dolly de Leon, Triangle Of Sadness
- Carey Mulligan, Ela Disse
- MELHOR ATOR COADJUVANTE
- Brendan Gleeson, Os Banshees de Inisherin
- Barry Keoghan, Os Banshees de Inisherin
- Brad Pitt, Babilônia
- Ke Huy Quan, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
- Eddie Redmayne, O Enfermeiro da Noite
- MELHOR TRILHA SONORA
- Alexandre Desplat, Pinóquio de Guillermo del Toro
- Hildur Guðnadóttir, Women Talking
- Justin Hurwitz, Babilônia
- John Williams, Os Fabelmans
- Carter Burwell, Os Banshees de Inisherin
- MELHOR MÚSICA ORIGINAL
- “Carolina” - O Lugar Onde Tudo Termina
- “Ciao Papa” - Pinocchio por Guillermo del Toro
- “Hold My Hand” - Top Gun: Maverick
- “Lift Me Up” - Pantera Negra: Wakanda Para Sempre
- “Naatu Naatu” - RRR: Revolta, Rebelião, Revolução
- MELHOR ANIMAÇÃO
- Red: Crescer é uma Fera
- Pinóquio de Guillermo Del Toro
- Gato de Botas 2: O Último Pedido
- Inu-Oh
- Marcel: The Shell With Shoes On
- SÉRIES
- MELHOR SÉRIE - DRAMA
- Better Call Saul
- The Crown
- A Casa do Dragão
- Ozark
- Ruptura
- MELHOR ATRIZ - DRAMA
- Emma D’Arcy, A Casa do Dragão
- Laura Linney, Ozark
- Imelda Staunton, The Crown
- Hillary Swank, Alaska Daily
- Zendaya, Euphoria
- MELHOR ATOR - DRAMA
- Jeff Bridgers, The Old Man
- Kevin Costner, Yellowstone
- Diego Luna, Andor
- Bob Odenkirk, Better Call Saul
- Adam Scott, Ruptura
- MELHOR SÉRIE - COMÉDIA/MUSICAL
- Abbott Elementary
- O Urso
- Hacks
- Only Murders in the Building
- Wandinha
- MELHOR MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME
- Black Bird
- Dahmer: Um Canibal Americano
- The Dropout
- The White Lotus
- Pam & Tommy
- MELHOR ATRIZ - MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME
- Jessica Chastain, George and Tammy
- Julia Garner, Inventando Anna
- Lily James, Pam & Tommy
- Julia Roberts, Gaslit
- Amanda Seyfried, The Dropout
- MELHOR ATOR - MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME
- Colin Firth, The Staircase
- Andrew Garfield, Em Nome do Céu
- Taron Egerton, Black Bird
- Evan Peters, Dahmer
- Sebastian Stan, Pam & Tommy