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Televisão

Globo de Ouro voltará a ser transmitido pela TV em 10 de janeiro

Cerimônia da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood será no dia 10 de janeiro, uma terça-feira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 11:26

Estatueta do Globo de Ouro
Estatueta do Globo de Ouro Crédito: Divulgação
Os organizadores do Globo de Ouro anunciaram nesta terça, 20, que a cerimônia de entrega dos prêmios voltará a ser transmitida pela rede de TV NBC no próximo ano. A Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, na sigla em inglês), juntamente com a Dick Clark Productions e a rede de TV, disse que a gala dos 80 anos será transmitida ao vivo direto de Los Angeles, no dia 10 de janeiro, que será uma terça-feira, em vez do tradicional domingo. Por enquanto, o acordo vale apenas para o próximo ano.
Nos últimos 18 meses, Hollywood boicotou efetivamente o Globo de Ouro, durante anos uma das premiações mais assistidas após o Oscar. Mas depois que o Los Angeles Times informou antes da transmissão de 2021 que os 87 membros de jornalistas não americanos do HFPA não incluíam membros negros, além de denunciar privilégios recebidos por eles, os estúdios, publicitários e estrelas disseram que deixariam de participar do Globo. Tom Cruise devolveu seus três prêmios Globo de Ouro.
Desde então, a HFPA se reorganizou, renovou seus membros e promulgou reformas destinadas a reduzir os tipos de comportamento antiético pelo qual o grupo é criticado há muito tempo.
A HFPA aceitou novos membros, incluindo seis negros, e recentemente adicionou 103 eleitores internacionais que não serão membros. A HFPA informou, na terça-feira, que seu corpo de votação agora é 52% feminino, 19,5% latino, 12% asiático, 10% negro e 10% do Oriente Médio.
*As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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