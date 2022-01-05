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Polêmica

Globo de Ouro 2022 busca celebridades, mas nenhuma aceita participar do evento

Denúncias de corrupção e falta de representatividade de profissionais fazem artistas fugirem da cerimônia, que acontece no domingo (9)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 14:49

Diversas celebridades recusaram o convite para apresentar as premiações da 79ª edição do Globo de Ouro de 2022, revelou o portal de notícias americano "Variety", nesta terça (4). O evento acontece no domingo (9), pela primeira vez sem transmissão da televisão em muitos anos.
A atitude ocorre em meio a uma onda de boicotes contra o Globo de Ouro devido a denúncias de corrupção e falta de representatividade em seu quadro de profissionais, entre os cerca de 90 membros, não há um único negro.
Grande estátua do Globo de Ouro, na cerimônia de 2008
Grande estátua do Globo de Ouro, na cerimônia de 2008 Crédito: REUTERS/Fred Prouser/Folhapress
Em resposta à publicação estrangeira, não foram divulgados mais detalhes sobre o modo como os vencedores serão revelados ou como será apresentado o evento.
Com isso, não haverá tapete vermelho, grandes astros da TV e do cinema, ou cobertura da imprensa, uma vez que a NBC, que detém os direitos de transmissão do Globo de Ouro, já deixou a parceria de lado, com medo de represálias.
Na tentativa de conter a crise, a organização da premiação já contratou 21 novos membros para diversificar o quadro de profissionais, além da imposição de novos regulamentos.

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