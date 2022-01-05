Globo de Ouro 2022 busca celebridades, mas nenhuma aceita participar do evento

Diversas celebridades recusaram o convite para apresentar as premiações da 79ª edição do Globo de Ouro de 2022, revelou o portal de notícias americano "Variety", nesta terça (4). O evento acontece no domingo (9), pela primeira vez sem transmissão da televisão em muitos anos.

A atitude ocorre em meio a uma onda de boicotes contra o Globo de Ouro devido a denúncias de corrupção e falta de representatividade em seu quadro de profissionais, entre os cerca de 90 membros, não há um único negro.

Grande estátua do Globo de Ouro, na cerimônia de 2008 Crédito: REUTERS/Fred Prouser/Folhapress

Em resposta à publicação estrangeira, não foram divulgados mais detalhes sobre o modo como os vencedores serão revelados ou como será apresentado o evento.

Com isso, não haverá tapete vermelho, grandes astros da TV e do cinema, ou cobertura da imprensa, uma vez que a NBC, que detém os direitos de transmissão do Globo de Ouro, já deixou a parceria de lado, com medo de represálias.