Glamour, beleza, "ziriguidum" e muito samba no pé. Esses são alguns dos (vários) atributos de Luiz Guilherme Monteiro, Mallú Santos, Verônica Pimentel e Gabrielle Cristina, eleitos, respectivamente, Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval de Vitória, em evento realizado na semana passada, na quadra da Novo Império.

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Your browser does not support the audio element. Conheça a família real do Carnaval de Vitória 2022 com todo charme e samba no pé

A Covid-19 ainda traz incertezas sobre a realização dos desfiles das escolas de samba, previstos para os dias 17, 18 e 19 de fevereiro. A realeza da folia capixaba, porém, mostra-se confiante, dizendo que, com comprometimento e respeito às normas sanitárias, dá, sim, para organizar uma festa linda no Sambão do Povo, em Vitória.

"A imunização no Estado está avançando e seguimos na torcida para que o desfile aconteça. Defendo que só deve entrar na passarela do samba quem estiver totalmente vacinado. O carnaval é uma fonte de renda para várias famílias e isso precisa ser levando em conta na hora de decidir sobre a realização da festa. Podemos organizar um evento consciente", defende Mallú Santos, de 24 anos, e nova Rainha do Carnaval de Vitória.

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A beldade confessa que samba no pé vem de berço. "Minha mãe (Márcia Índia) foi Rainha de Bateria da Mocidade Alegre de Olaria, em Guarapari, e desfilo na agremiação desde os três anos, como passista mirim, na ala das crianças e, recentemente, como rainha da bateria. Já fui Rainha do Carnaval da cidade em 2020 e concorri pela primeira vez em Vitória, representando a Unidos de Jucutuquara. Batalhei muito atrás de mais essa conquista", afirmou, em conversa com "HZ". Abaixo, veja um vídeo de uma apresentação da passista (arrasando) na quadra da Jucutuquara, onde desfila desde 2018.

Simpática e desinibida, Mallú confessa que conta com o apoio incondicional da namorada, Natane, com quem se relaciona há três meses, para seguir na carreira. "A gente se conheceu no samba, portanto, não rola ciúme. Ela me incentiva para que me firme como dançarina e passista, inclusive participando de todos os eventos. Sabe que o assédio do público é normal, especialmente nessa época do ano, e tem maturidade para compreender a importância desse reinado para mim".

A nova rainha da folia diz que come um pouco de tudo ("não faço dieta") e mantém o corpão, especialmente o bumbum bem delineado, com muito treino. "Faço academia diariamente e, na época do carnaval, intensifico os exercícios. Além disso, como dançarina, pratico muito. Faço aulas de dança todos os dias", aponta.

A realeza do Carnaval de Vitória 2022 foi eleita em evento na quadra da Novo Império, em 28 de dezembro: Mallú Santos (Rainha); Luiz Guilherme Monteiro (Rei Momo); e Verônica Pimentel e Gabrielle Cristina (Princesas) Crédito: Gustavo Fernando/Liesge

O amor pelo samba também é coisa de família para o recém-eleito Rei Momo Luiz Guilherme Monteiro, de 48 anos. Cria da Unidos de Jucutuquara, o rapaz afirma ter realizado um sonho de infância.

"Meu pai (Guilherme Monteiro, ex-presidente da escola, morto em 2019 após sofrer um infarto em frente à Catedral Metropolitana) tinha o sonho de me ver como Rei Momo e trilhei esse mesmo desejo. Essa coroa tem um significado muito grande para a minha família", confessa, emocionado, dizendo que o avô, Orestes, e o tio, Mestre Ditão, estão entre os fundadores da tradicional verde, vermelho e branco de Vitória.

"Estou na escola desde que nasci (risos). Aos cinco anos, saáa no bloco que deu origem à agremiação, que passava pela Curva do Saldanha da Gama", relembra, com nostalgia, afirmando que, pela Jucutuquara, atuou como passista, diretor de harmonia e até empurrador de alegorias. "Só não tive oportunidade ainda de ser mestre de bateria, quem sabe, né?", brinca.

Após concorrer quatro vezes ao posto - e ser vice em duas ocasiões - Luiz Guilherme, que trabalha como motorista, revela que resolveu voltar a participar da peleja em 2021, após insistência de membros da comunidade.

"Me inspiro em outros reis, como Luiz Vieira, o mais tradicional de Vitória, sendo eleito em sete ocasiões. Rei Momo tem que ser gordinho, como manda a tradição, mas deve ter muita ginga", declara, dizendo que deseja levar alegria, paz e brilho ao Carnaval 2022.