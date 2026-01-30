Astrologia

Quer mais prosperidade? Tenha caminhos abertos com os rituais de cada signo

Veja simpatias para fazer e abrir os caminhos para o dinheiro entrar na sua vida neste ano

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:50

O estudo astrológico pode orientar escolhas e abrir novos caminhos para uma vida mais equilibrada Crédito: Imagem: Pam Walker | Shutterstock

Entenda de uma vez: prosperidade vai muito além de dinheiro. Ela envolve sensação de merecimento, segurança, oportunidades e equilíbrio entre dar e receber. Por isso, o estudo da Astrologia ajuda a entender como cada signo se conecta com a energia da abundância — e quais rituais realmente funcionam melhor para ativar esse fluxo. Confira rituais de cada signo para atrair mais prosperidade em 2026!

Áries

Para os arianos, a abundância começa com uma atitude prática e cheia de iniciativa Crédito: Imagem: eto100ya | Shutterstock

O signo de Áries prospera quando age. Para ativar a abundância , acenda uma vela vermelha ou laranja e escreva em um papel uma atitude concreta que você pode tomar nos próximos 7 dias para melhorar sua vida financeira. Dobre o papel, mentalize coragem e iniciativa e, depois, coloque-o sob a vela (com cuidado). Você pode finalizar agradecendo como se tudo já tivesse acontecido.

Touro

Prosperidade, para Touro, nasce da sensação de segurança e constância Crédito: Imagem: eto100ya | Shutterstock

Touro se fortalece sentindo segurança e estabilidade. Com isso, separe uma moeda, uma pedra de quartzo verde, uma folha de louro e uma vela verde. Coloque tudo em um prato branco em um altar. Acenda a vela e segure a moeda entre as mãos, visualizando segurança, conforto e constância. Depois, afirme: “O dinheiro entra na minha vida com facilidade e permanece comigo.” Guarde a moeda na carteira por 21 dias.

Gêmeos

Quando Gêmeos usa a palavra com intenção, novos caminhos se abrem Crédito: Imagem: eto100ya | Shutterstock

A prosperidade do signo de Gêmeos vem pela comunicação. Escreva uma lista de tudo que você deseja cocriar em sua vida esse ano — atente-se para escrever no tempo presente. Após escrever, acenda uma vela amarela e leia essa lista em voz alta. Ao final, diga: “Minhas palavras abrem caminhos e criam prosperidade.” Depois, guarde a lista com carinho e só leia de novo daqui a seis meses.

Câncer

A prosperidade de Câncer começa no cuidado com o lar e com as emoções Crédito: Imagem: eto100ya | Shutterstock

Prepare um banho morno com camomila ou manjericão. Antes do banho, mentalize estabilidade financeira e proteção para o seu lar. Durante o banho, repita: “Eu mereço abundância e acolhimento em todas as áreas da minha vida.” Jogue o preparo do pescoço para baixo, mentalizando que tudo já deu certo.

Leão

Reconhecer o próprio valor é o primeiro passo de Leão rumo à abundância Crédito: Imagem: eto100ya | Shutterstock

O signo de Leão atrai prosperidade quando reconhece o próprio valor. Por isso, em frente a um espelho, acenda uma vela dourada ou amarela. Olhe para si e diga três qualidades próprias ligadas ao trabalho ou ao talento pessoal. Em seguida, declare: “Meu brilho abre portas e me conecta à prosperidade.”

Virgem

Para Virgem, organizar a vida é uma forma poderosa de atrair prosperidade Crédito: Imagem: eto100ya | Shutterstock

Pelo menos uma vez por semana, organize sua carteira, contas ou aplicativos financeiros. Depois, acenda uma vela branca e escreva uma pequena meta financeira de forma bem realista. Ao final, afirme: “Quando organizo minha vida, a prosperidade flui naturalmente.”

Libra

A abundância de Libra flui quando dar e receber entram em equilíbrio Crédito: Imagem: eto100ya | Shutterstock

Acenda uma vela rosa e escreva duas colunas: o que você dá e o que você recebe — pode ser no dinheiro, mas também nas relações de amor e amizade. Observe se há desequilíbrios. Mentalize trocas justas e diga: “Eu recebo na mesma medida em que entrego.” Finalize esse exercício com gratidão.

Escorpião

Libertar-se de crenças antigas é como Escorpião abre espaço para prosperar Crédito: Imagem: eto100ya | Shutterstock

Escreva um medo ou crença limitante sobre o dinheiro em um papel. Queime o papel com cuidado e, em seguida, acenda uma vela preta. Afirme: “Eu me liberto do passado e abro espaço para a abundância.”

Sagitário

A prosperidade de Sagitário se fortalece quando há confiança na própria jornada Crédito: Imagem: eto100ya | Shutterstock

Acenda uma vela azul ou roxa e visualize crescimento profissional e novas oportunidades . Diga: “A prosperidade cresce quando eu confio no meu caminho.” Depois, anote uma nova experiência que deseja viver, sempre no tempo presente, sentindo que isso já acontece em sua vida.

Capricórnio

Disciplina e foco transformam os planos de Capricórnio em abundância Crédito: Imagem: eto100ya | Shutterstock

Escreva três metas financeiras que deseja conquistar este ano. Acenda uma vela marrom ou verde e mentalize constância e disciplina. Afirme: “Tudo o que construo com foco se transforma em prosperidade.” Depois, tome um banho de louro com alecrim, jogando o preparo do pescoço para baixo depois do banho higiênico, de preferência na Lua Crescente.

Aquário

A prosperidade dos aquarianos nasce da inovação e do pensamento criativo Crédito: Imagem: eto100ya | Shutterstock

Aquário prospera ao pensar fora da caixa. Em um papel, escreva ideias diferentes para ganhar dinheiro ou gerar valor. Acenda uma vela azul-clara e mentalize liberdade financeira. Afirme: “Minhas ideias inovadoras me conectam à abundância.”

Peixes

Para os piscianos, confiar no fluxo da vida é o segredo da abundância Crédito: Imagem: eto100ya | Shutterstock

Prepare um momento de silêncio, acenda uma vela lilás ou branca e coloque um copo com água ao lado. Mentalize prosperidade envolvendo sua vida com leveza. Ao final, diga: “Confio que o universo cuida de mim.” Depois, beba a água.

Por Viviane Pettersen

null Crédito:

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.