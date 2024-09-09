Astrologia indica época certa para engravidar Crédito: Personare

Muita gente com dificuldades para engravidar, ou que está atravessando um tratamento de fertilidade, se pergunta: será que a Astrologia indica época certa para engravidar e períodos desfavoráveis? A resposta é SIM!

Como já sabemos, a Astrologia indica tendências, e nada tem de determinista . Mas ao observar tendências, podemos decidir quando será a época certa para engravidar, quando o céu estará mais favorável ou quando os astros estarão dificultando um pouco as coisas.

Como saber se é a época certa para engravidar

Cada um de nós tem um Mapa Astral ao nascer. Esse Mapa é fixo e nunca muda , porque é como uma foto do céu do momento em que nascemos. Porém, os planetas continuam a se mover, o que chamamos de trânsitos astrológicos.

Esses trânsitos “conversam” com o nosso Mapa. É a análise dessa “conversa” entre o que está ocorrendo no Céu hoje e os planetas do nosso Mapa que encontramos no nosso Horóscopo Personalizado.

Por isso, para saber se é o momento certo para engravidar, precisamos ir até o Horóscopo Personalizado e conferir quais são os trânsitos pessoais que estamos vivendo.

A seguir, te contamos quais são os trânsitos mais favoráveis e os menos. Para saber se você está passando por algum deles, confira o passo a passo do Horóscopo:

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Veja sua lista de trânsitos. Isso mostra com qual área da sua vida cada planeta está falando agora, enquanto esse astro se movimenta no céu.

Procure pelos planetas que citaremos a seguir e então veja se você está passando por um trânsito favorável para engravidar ou não.

No exemplo abaixo, veja que a pessoa está com Netuno conjunto à Lua, que podem indicar dificuldade para engravidar.

A relação dos principais trânsitos com a gravidez

Entre os trânsitos do Horóscopo Personalizado, temos muitos “rápidos”, ou seja, relacionados a planetas que levam menos tempo para dar uma volta ao Sol, por isso, mudam de signo mais frequentemente.

A Lua, por exemplo, muda de signo a cada dois dias e meio. Esses planetas pessoais influenciam de forma mais clara e perceptiva, porque estão mais próximos da nossa consciência.

No entanto, são os planetas lentos, como Júpiter e Saturno, que levam de um a dois anos em um mesmo signo, e Urano, Netuno e Plutão, que podem passar décadas em um mesmo signo, que levamos em conta na hora de analisar a gravidez.

Os trânsitos desses planetas são especialmente importantes para dizer se é a época certa para engravidar quando:

A seguir, te contamos quais são os trânsitos que sugerem momento favorável para engravidar e quais são mais desafiadores. Mas lembre-se que nada é determinista e que precisamos olhar nosso Mapa como um todo, e não apenas trânsitos isolados.

Júpiter pode indicar fertilidade aumentada

Júpiter é o senhor da abundância e aumenta, expande tudo que toca. Assim sendo, em trânsitos de Júpiter pela Casa 5 ou quando a Lua natal está recebendo aspectos de Júpiter, a fertilidade da mulher fica aumentada.

Mas algumas pessoas têm trânsitos de Júpiter pela Casa 5 e não engravidam. Por que isso ocorre?

O Mapa precisa ser observado na totalidade, pois Júpiter é apenas um trânsito de um planeta sobre um ponto ou luminar da carta astral.

Mas como andam seus outros trânsitos?

Se Júpiter estiver em trânsito pela Casa dos filhos, por exemplo, e Saturno estiver em aspecto tenso (quadratura ou oposição, por exemplo), com a Lua, a tendência é que haja um aumento no desejo de engravidar, e que nosso lado criativo fique mais aguçado na relação com crianças. Mas sem que necessariamente ocorra uma gravidez.

Saturno sugere dificuldade para engravidar

Mas hoje em dia, Saturno em trânsito pela Casa 5 torna uma gravidez – para aquele que a deseja – mais difícil de ser obtida. Porém, não a nega.

Provavelmente a pessoa terá de fazer um esforço concentrado no sentido de conseguir conceber um bebê, sendo indicado inclusive a busca por ajuda profissional. Mas negar, de jeito nenhum!

Aliás, eu fiquei grávida naturalmente com um trânsito de Saturno pela minha quinta Casa astrológica, depois de quatro anos tentando com ajuda profissional ter um bebê. Portanto, Saturno torna, sim, as coisas mais difíceis. Mas não as impede de jeito nenhum.

Urano tira nosso controle

Outros trânsitos pela Casa 5 e sobre a Lua irão afetar a nossa fertilidade e as nossas possibilidades de ter um bebê em determinado momento de nossas vidas.

Pode acontecer ou não. Mas seja como for, será o que menos esperamos e quando menos esperamos, porque tudo com Urano é assim: totalmente inesperado.

Netuno pode sinalizar gravidez silenciosa

Ou pode ser aquela gravidez que acontece totalmente a nossa revelia e da qual não nos damos conta até estarmos em estágio relativamente avançado da mesma.

Netuno fala daquilo que vai se infiltrando em nossas vidas e se desenvolvendo aos poucos – seja uma transformação, uma nova relação ou qualquer outra coisa.

Neste caso, ele pode falar de uma gravidez que acontece e que leva tempo para nos darmos conta de que existe, que se instala e vai crescendo silenciosamente.

Plutão exige cuidado

Plutão em trânsito pela Casa 5 ou em aspecto com a nossa Lua também tem forte influência em nossa fertilidade e maternidade , mas não porque as promove. Pelo contrário, Plutão pode até negar uma gravidez.

Portanto, é importante termos cuidado ao ler um trânsito de Plutão sobre a Lua ou através da Casa 5 e assumir que não há chance de gravidez nem maternidade.

Pode haver, sim, e esta poderá ter um efeito profundamente transformador na vida da pessoa que a viverá.

Fique de olho nas previsões da sua Revolução Solar

Porém, estes indicadores isoladamente não são suficientemente fortes para corroborar a ocorrência do evento em si, e precisam estar respaldados por trânsitos que o confirmem.