Kristen Stewart será presidente do júri do Festival de Berlim 2023

Kristen Stewart no filme As Panteras Crédito: Columbia Pictures

A atriz, roteirista e diretora americana Kristen Stewart, de 32 anos, será a pessoa mais jovem a presidir o júri do Festival de Cinema de Berlim - anunciaram os organizadores da edição de 2023 nesta sexta-feira, 9.

"Estamos muito satisfeitos por ter atraído Kristen Stewart para esta tarefa excepcional. Ela é uma das atrizes mais talentosas e versáteis de sua geração", disseram Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian, diretores do evento, que acontecerá de 16 a 26 de fevereiro.

Stewart ficou conhecida quando criança em O Quarto do Pânico, de David Fincher, e então sua carreira decolou com seu papel na série Crepúsculo.