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Cinema

Kristen Stewart será presidente do júri do Festival de Berlim 2023

A atriz, roteirista e diretora americana é a pessoa mais jovem a ocupar o cargo do evento, que será realizado de 16 a 26 de fevereiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 09:05

Kristen Stewart no filme As Panteras
Kristen Stewart no filme As Panteras Crédito: Columbia Pictures
A atriz, roteirista e diretora americana Kristen Stewart, de 32 anos, será a pessoa mais jovem a presidir o júri do Festival de Cinema de Berlim - anunciaram os organizadores da edição de 2023 nesta sexta-feira, 9.
"Estamos muito satisfeitos por ter atraído Kristen Stewart para esta tarefa excepcional. Ela é uma das atrizes mais talentosas e versáteis de sua geração", disseram Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian, diretores do evento, que acontecerá de 16 a 26 de fevereiro.
Stewart ficou conhecida quando criança em O Quarto do Pânico, de David Fincher, e então sua carreira decolou com seu papel na série Crepúsculo.
Desde então, ela apareceu em vários filmes do diretor francês Olivier Assayas (Acima das nuvens, Personal Shopper) e trabalhou com Woody Allen (Café Society). Dirigiu um curta em 2018 e, no momento, trabalha em seu primeiro longa-metragem.

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