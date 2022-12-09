"Wandinha" se torna a 3ª série de língua inglesa mais assistida da Netflix

Jenna Ortega é Wandinha em série da Netflix Crédito: Netflix

A série "Wandinha", baseada em "A Família Addams", é sucesso na Netflix. Segundo o site Hollywood Reporter nesta quinta-feira (8), o seriado é o terceiro da língua inglesa mais assistido de todos os tempos da plataforma. A história também deve ultrapassar 1 bilhão de horas de visualização nos próximos dias.

No total, foram 752 milhões de horas assistidas desde o lançamento de "Wandinha", em 23 de novembro. O seriado "Dahmer: Um Canibal Americano" teve 856 milhões de horas assistidas - a nova história deve ultrapassar a marca.

Foi a primeira vez que uma série em inglês superou 400 milhões de horas assistidas em uma semana. "Round 6", da Coreia do Sul, alcançou três vezes esses números na primeira temporada - teve cerca de 571 milhões de horas visualizadas na terceira semana.

"Wandinha" deve se tornar a terceira série da plataforma a ultrapassar um bilhão de plays em quatro semanas. Até o momento, "Round 6" ocupa a primeira posição neste ranking, com 1,6 bilhão de horas assistidas; e a quarta temporada de "Stranger Things", a segunda, com 1,35 bilhão.

Com "Dahmer: Um Canibal Americano", a história também deve entrar para a lista seleta de séries mais assistidas da Netflix.