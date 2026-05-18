Foragido é preso furtando fios de cobre em prédio de Jardim Camburi

Um homem de 41 anos, que estava foragido da Justiça desde maio de 2025, foi preso no último sábado (16) enquanto tentava furtar fios de cobre em um prédio no bairro Jardim Camburi, na Capital do Espírito Santo.





Segundo a Guarda Municipal, o suspeito resistiu à prisão e os agentes precisaram usar uma arma de choque durante a abordagem. Depois, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.





Ainda de acordo com a corporação, o homem era procurado pelos crimes de furto qualificado e interceptação e possui antecedentes por roubo, estupro e homicídio. O nome dele não foi divulgado.