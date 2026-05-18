Mulher é atropelada na faixa de pedestres em Colatina

Uma mulher foi atropelada por uma moto na faixa de pedestres na manhã desta segunda-feira (18), no bairro São Silvano, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motociclista relatou que precisou mudar de faixa após um carro frear bruscamente à frente e não percebeu que a pedestre atravessava. Com o impacto, a mulher e a passageira da motocicleta ficaram feridas.