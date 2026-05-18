Mulher é atropelada na faixa de pedestres em Colatina

Uma mulher foi atropelada por uma moto na faixa de pedestres na manhã desta segunda-feira (18), no bairro São Silvano, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motociclista relatou que precisou mudar de faixa após um carro frear bruscamente à frente e não percebeu que a pedestre atravessava. Com o impacto, a mulher e a passageira da motocicleta ficaram feridas.
As vítimas foram socorridas pelo Samu/192 antes da chegada da polícia. A passageira da moto foi encontrada em um hospital particular com dores no peito e apresentava escoriações na mão, joelho esquerdo e tornozelo direito. Já a pedestre estava internada em outro hospital, mas não conseguiu conversar com os policiais naquele momento.
O motociclista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool.