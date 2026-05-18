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Trânsito

Mulher é atropelada na faixa de pedestres em Colatina

Segundo o motociclista, ele precisou mudar de faixa após um carro frear bruscamente à frente e não percebeu que a pedestre atravessava na faixa

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 17:31

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

18 mai 2026 às 17:31

Uma mulher foi atropelada por uma moto na faixa de pedestres na manhã desta segunda-feira (18), no bairro São Silvano, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motociclista relatou que precisou mudar de faixa após um carro frear bruscamente à frente e não percebeu que a pedestre atravessava. Com o impacto, a mulher e a passageira da motocicleta ficaram feridas. 

As vítimas foram socorridas pelo Samu/192 antes da chegada da polícia. A passageira da moto foi encontrada em um hospital particular com dores no peito e apresentava escoriações na mão, joelho esquerdo e tornozelo direito. Já a pedestre estava internada em outro hospital, mas não conseguiu conversar com os policiais naquele momento.

O motociclista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool.

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