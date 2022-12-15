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Streaming

'A Vida Sexual das Universitárias', da HBO Max, é renovada para 3ª temporada

Segunda temporada estreou no streaming em novembro deste ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 12:43

'A Vida Sexual das Universitárias' é renovada para 3ª temporada
'A Vida Sexual das Universitárias' é renovada para 3ª temporada Crédito: Divulgação/HBO Max
A HBO Max anunciou nesta quinta-feira, 15, que irá renovar a série A Vida Sexual das Universitárias para uma terceira temporada. O seriado mostra a vida agitada de quatro estudantes da Essex College. A segunda temporada foi lançada na plataforma de streaming no mês passado. A produção foi criada por Mindy Kailing e Justin Noble.
Segundo a sinopse, a história "é um feixe de contradições e hormônios, essas meninas são em partes amáveis e irritantes enquanto vivem suas novas vidas livres no câmpus".
A Vida Sexual das Universitárias conta com nomes como: Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp, Alyah Chanelle Scott, Dylan Sprouse, Gavin Leatherwood, Christopher Meyer, Ilia Isorelýs Paulino, Lauren Spencer e Renika Williams.

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