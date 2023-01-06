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Streaming

'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre' já tem data para estrear no Disney+

Sequência do sucesso da Marvel chega à plataforma de streaming em fevereiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 08:14

Pantera Negra: Wakanda Forever
Pantera Negra: Wakanda Forever Crédito: Divulgação/Disney
A partir de 1.º de fevereiro a tão aguardada sequência de Pantera Negra, que estreou nos cinemas em novembro do ano passado, chega ao Disney+, plataforma de streaming da Disney.
Na história de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri, (Letitia Wright), MBaku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba) lutam para proteger sua nação das potências mundiais que intervém após a morte do Rei TChalla (Chadwick Boseman).
Enquanto o povo de Wakanda se esforça para embarcar em um novo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda da Cão de Guerra Nakia (Lupita Nyong'o) e Everett Ross (Martin Freeman) para forjar um novo caminho para o reino de Wakanda.
O filme traz Tenoch Huerta como Mejía Namor, rei de uma nação submarina oculta e também é estrelado por Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli.
Mas essa não é a única novidade da Marvel para este início de ano. Antes da estreia do longa-metragem nos cinemas, a Proximity Media, em parceria com a Marvel Studios e Marvel Entertainment, lançou o Wakanda Forever: The Official Black Panther Podcast, no qual o público é convidado a ouvir e aprender sobre a emocionante jornada da realização do filme em seis episódios.
O primeiro episódio já está disponível no feed do Wakanda Forever: The Official Black Panther Podcast, assim como nas principais plataformas de podcast e no ProximityMedia.com. Os cinco próximos episódios serão lançados semanalmente a partir de 18 de janeiro. Enquanto o dia de lançamento não chega, dá para ouvir uma previa do que está por vir na temporada acessando o site da plataforma.

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