Netflix: "1899", série dos criadores de "Dark", é cancelada após 1ª temporada

A série "1899" foi cancelada pela Netflix após sua primeira temporada Crédito: Netflix

Uma das apostas da Netflix, a série "1899" foi cancelada após a primeira temporada. A confirmação veio através de uma publicação no perfil do Instagram do diretor Baran bo Odar, nesta segunda-feira (2).

"Com o coração pesado, viemos anunciar que '1899' não será renovada", escreveu. A produção foi criada por Baran e por Jantje Friese, os mesmos criadores de "Dark". Ela havia chegado ao catálogo do streaming em novembro.

"Nós adoraríamos encerrar essa incrível jornada com uma segunda e terceira temporadas, assim como fizemos com 'Dark'. Mas, às vezes, as coisas não saem da mesma forma que você planeja", continuou.

Baran ainda disse que a notícia irá "decepcionar milhões de fãs ao redor do mundo". "Nós queremos agradecer, do fundo de nossos corações, àqueles fizeram parte dessa aventura", finalizou.

A reportagem entrou em contato com a Netflix para saber o motivo da decisão, mas não obteve retorno até o momento da publicação da matéria.

PLÁGIO

Logo após o lançamento da série, Mary Cagnin, uma cartunista brasileira, usou o perfil do Twitter para acusar "1899" de plágio. Segundo a autora, a produção da Netflix possui uma trama e elementos "idênticos" à sua HQ "Black Silence", lançada em 2016 após uma campanha de financiamento coletivo.

À época, Mary disse acreditar que os criadores teriam tido acesso à história em quadrinhos depois de uma participação dela na Feira do Livro de Gotemburgo, na Suécia. Lá, a artista disse ter disponibilizado a HQ física gratuitamente e também uma versão traduzida para o inglês.

"Já chorei horrores. Meu sonho sempre foi ser reconhecida pelo meu trabalho nacionalmente e internacionalmente. E ver uma coisa dessas acontecendo realmente parte meu coração. Sabemos que no Brasil temos poucas oportunidades para mostrar nosso trabalho e sermos reconhecidos por ele", escreveu ela, na época, que disse que iria tratar o caso "legalmente".