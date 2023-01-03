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Streaming

Netflix: "1899", série dos criadores de "Dark", é cancelada após 1ª temporada

Produção lançada pela plataforma em novembro foi alvo de acusações de plágio por uma cartunista brasileira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 17:28

A série
A série "1899" foi cancelada pela Netflix após sua primeira temporada Crédito: Netflix
Uma das apostas da Netflix, a série "1899" foi cancelada após a primeira temporada. A confirmação veio através de uma publicação no perfil do Instagram do diretor Baran bo Odar, nesta segunda-feira (2).
"Com o coração pesado, viemos anunciar que '1899' não será renovada", escreveu. A produção foi criada por Baran e por Jantje Friese, os mesmos criadores de "Dark". Ela havia chegado ao catálogo do streaming em novembro.
"Nós adoraríamos encerrar essa incrível jornada com uma segunda e terceira temporadas, assim como fizemos com 'Dark'. Mas, às vezes, as coisas não saem da mesma forma que você planeja", continuou.
Baran ainda disse que a notícia irá "decepcionar milhões de fãs ao redor do mundo". "Nós queremos agradecer, do fundo de nossos corações, àqueles fizeram parte dessa aventura", finalizou.
A reportagem entrou em contato com a Netflix para saber o motivo da decisão, mas não obteve retorno até o momento da publicação da matéria.

PLÁGIO

Logo após o lançamento da série, Mary Cagnin, uma cartunista brasileira, usou o perfil do Twitter para acusar "1899" de plágio. Segundo a autora, a produção da Netflix possui uma trama e elementos "idênticos" à sua HQ "Black Silence", lançada em 2016 após uma campanha de financiamento coletivo.
À época, Mary disse acreditar que os criadores teriam tido acesso à história em quadrinhos depois de uma participação dela na Feira do Livro de Gotemburgo, na Suécia. Lá, a artista disse ter disponibilizado a HQ física gratuitamente e também uma versão traduzida para o inglês.
"Já chorei horrores. Meu sonho sempre foi ser reconhecida pelo meu trabalho nacionalmente e internacionalmente. E ver uma coisa dessas acontecendo realmente parte meu coração. Sabemos que no Brasil temos poucas oportunidades para mostrar nosso trabalho e sermos reconhecidos por ele", escreveu ela, na época, que disse que iria tratar o caso "legalmente".
Jantje e Baran também foram a público para negar as acusações. "Infelizmente não conhecemos a artista, nem sua obra ou quadrinho. Nunca roubaríamos de outros artistas porque somos artistas", escreveu o criador na ocasião.

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