Pinóquio: veja 10 versões do clássico, incluindo a adaptação da Netflix

01

Pinóquio (1940)

Um dos maiores sucessos entre as clássicas animações de Walt Disney, o projeto foi dirigido a sete mãos. "Pinóquio", que venceu os Oscar de Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção ("When You Wish Upon a Star"), também ficou conhecido por não ser muito fiel ao texto de Carlo Collodi, suprimindo personagens essenciais para a trama e dando uma visão mais colorida e menos sufocante para o cenário de pobreza que dominava a Itália no século 19. O filme pode ser conferido no Disney +.

02

Pinóquio (2002)

Roberto Benigni, que vive Gepeto nesta versão, também já dirigiu e atuou em um projeto baseado na história clássica. O filme, um fracasso de crítica e de público, peca pelos exageros. O maior erro, sem dúvidas, foi escalar Benigni para interpretar o próprio boneco, em um puro exemplo de vaidade. A produção quase chegou a arruinar a carreira do italiano. Uma aposta cara e desnecessária do estúdio Miramax. Disponível em DVD e no Looke e Netmovies.

03

Pinocchio (1976)

Uma das inúmeras adaptações que a história ganhou para a TV, sendo em séries, minisséries, episódios especiais e telefilmes. Esta versão - produzida para a TBS em formato teatral - chegou a ganhar dois Emmys, o Oscar da televisão americana. Dirigido por Ron Field e Sid Smith, o filme aposta em números musicais e traz a cantora e atriz Sandy Duncan interpretando Pinóquio. Chegou a ser exibido na TV brasileira e a ganhar lançamento em VHS. Hoje, encontra-se fora de catálogo.

04

As Aventuras de Pinocchio (1996)

Versão meio sinistra do clássico, feita com bonecos de marionetes e atores, o filme foi exibido nos cinemas brasileiros no Natal de 1996, mas não causou muito alarde. A direção é de Steve Barron, que fez sucesso na década de 1990 por lançar o primeiro filme de "As Tartarugas Ninja". Nem o carismático Martin Landau, como Gepeto, fez com que o filme ganhasse alguma notoriedade. Está disponível em DVD no Brasil.

05

Pinóquio - O Perverso (1996)

Lógico que "Pinóquio" ganhou várias versões para histórias de terror, onde mostrava uma personalidade sombria e um lado perverso para praticar o mal. Neste filme lançado em VHS e DVD no Brasil, a história é meio bizarra e faz um plágio descarado de "O Boneco Assassino". É tão ruim, que virou clássico trash-cult. Advogada não consegue salvar um psicopata da cadeira elétrica, mas herda um boneco que leva para sua filha pequena. Inconformada com a separação dos pais e a discriminação que sofre na escola, a inocente garotinha recebe vibrações macabras do brinquedo assassino.

06

Pinóquio 3000 (2004)

Animação pós-modera, super trash, que traz um boneco futurista vivendo no ano 3000 (!). Em Scamboville, uma cidade governada pelo malvado Scamboli, vive Gepeto, um inventor genial que criou algo muito especial: Pinóquio, um pequeno robô com muita personalidade e um sonho particular, tornar-se menino. O resto da história você já conhece. Disponível em DVD no Brasil.

07

As Aventuras Eróticas do Pinóquio (1971)

O título pode sugerir uma história filmada no Brasil, na época de ouro da pornochanchada... Mas não, é uma produção americana bem apimentada, uma espécie de "sexplotation", que traz comédia e uma pitada de erotismo ao clássico de Carlo Collodi. Dyanne Thorne, musa da contracultura dos anos 1970, vive a fada que transforma o bonitão Alex Roman em um homem com o "nariz" grande que as mulheres adoram. A produção está fora de catálogo.

08

Pinóquio (2022)

Versão live action preparada pela Disney que fracassou entre a crítica. O boneco foi criado em computação gráfica. Gepeto, o carpinteiro que constrói e trata Pinóquio como se ele fosse o seu filho verdadeiro, é interpretado por um Tom Hanks pouco à vontade no papel. Pode ser conferido no Disney +

09

Pinóquio (2020)