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Filme

Will Smith divulga novo filme: 'Espero que minhas ações não penalizem a equipe'

Longa ‘Emancipation’ irá estrear nos cinemas em 2 de dezembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 08:33

Will Smith aponta para a estatueta durante festa da Vanity Fair da cerimônia do Oscar 2022
Will Smith  Crédito: REUTERS/Danny Moloshok/Folhapress
Após a polêmica no Oscar, Will Smith deu continuidade a sua carreira de ator e irá estrelar Emancipation. O ator declarou que teme que o tapa que deu em Chris Rock influencie negativamente no lançamento do longa, previsto para o dia 2 de dezembro.
Em entrevista ao jornalista Kevin McCarthy, Smith explicou que "vai entender" se o filme não fizer tanto sucesso. "Eu entenderei completamente - se o público ainda não estiver pronto, eu absolutamente respeitaria isso e permitiria que seu espaço não fosse invadido", disse.
"Espero que minhas ações não penalizem a equipe. Antoine Fuqua (diretor) fez o que considero o maior trabalho de toda a sua carreira", comentou.
Baseado em uma história real, Emancipation narra a jornada de Peter, um escravizado que foge de uma fazenda de algodão do sul dos Estados Unidos para se unir ao exército que lutou contra o fim da escravidão durante a Guerra Civil.

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