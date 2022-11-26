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Cinema

Jack Sparrow à vista, Johnny Depp vai voltar a 'Piratas do Caribe'

O ator voltará a dar vida ao Capitão Jack Sparrow nas filmagens que iniciarão em 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Novembro de 2022 às 08:05

Johnny Depp como Jack Sparrow
Johnny Depp como Jack Sparrow Crédito: Disney
Cinco anos após o último filme, Johnny Depp vai retornar ao elenco de Piratas do Caribe. O ator voltará a dar vida ao Capitão Jack Sparrow nas filmagens que iniciarão em 2023. Com cinco filmes, franquia faturou mais de US$ 5 bilhões.
Segundo o site The Sun, as gravações vão começar em fevereiro do ano que vem e o título provisório do novo filme da franquia é A Day At The Sea (Um Dia no Mar).
"Johnny deve retornar como Capitão Jack Sparrow e está programado para começar a filmar no início de fevereiro em um local secreto no Reino Unido. Está tudo em fase inicial e ainda não há nenhum diretor ligado ao projeto, que está sendo chamado de Um Dia no Mar", disse a fonte da publicação.
"Bruce Hendricks, que trabalhou nos três primeiros filmes, foi indicado como produtor executivo do novo projeto. Todos os outros detalhes estão sendo mantidos em segredo."

PROCESSO

Johnny, de 59 anos, foi afastado da saga após as acusações de violência doméstica feitas pela ex-mulher Amber Heard, em abril deste ano. Antes de vencer o processo milionário, o ator chegou a falar que não voltaria a trabalhar no elenco de Piratas do Caribe.
"Se a Disney chegasse para você com US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,3 milhão) e um milhão de alpacas, nada neste mundo o faria voltar e trabalhar com a Disney em um filme de Piratas do Caribe? Correto?", questionou Ben Rottenborn, advogado de Heard durante o julgamento. "Isso é verdade", respondeu o ator, em um trecho reproduzido pela revista Variety.
*As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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