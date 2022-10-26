Johnny Depp reencarna Jack Sparrow, de ‘Piratas do Caribe’, a pedido de fã; vídeo

Johnny Depp como Jack Sparrow Crédito: Disney

Johnny Depp fez a alegria de uma fã de Piratas do Caribe nos bastidores de um show no último final de semana ao reencarnar Jack Sparrow, personagem que viveu na franquia. A fã em questão, uma senhora chamada Christine Kelly, teve acesso ao backstage de uma apresentação da banda Hollywood Vampires, da qual o ator participa ao lado de Alice Cooper e Joe Perry.

Ao ter a chance de conversar com o astro, ela logo pediu que ele imitasse algumas frases do personagem, um dos famosos da carreira de Depp.

Em um vídeo publicado por ela nas redes sociais, é possível ver que o figurino do ator para o show lembrava a aparência de Jack Sparrow e que ele passou a falar usando o sotaque arrastado que criou para os filmes.

Além do registro, Christine também publicou uma foto ao lado do ator. "Meu coração e meu herói", escreveu na legenda.