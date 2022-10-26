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Johnny Depp reencarna Jack Sparrow, de ‘Piratas do Caribe’, a pedido de fã; vídeo

Nos bastidores de um show de sua banda, o ator imitou o sotaque clássico de seu personagem na franquia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 10:24

Johnny Depp como Jack Sparrow
Johnny Depp como Jack Sparrow Crédito: Disney
Johnny Depp fez a alegria de uma fã de Piratas do Caribe nos bastidores de um show no último final de semana ao reencarnar Jack Sparrow, personagem que viveu na franquia. A fã em questão, uma senhora chamada Christine Kelly, teve acesso ao backstage de uma apresentação da banda Hollywood Vampires, da qual o ator participa ao lado de Alice Cooper e Joe Perry.
Ao ter a chance de conversar com o astro, ela logo pediu que ele imitasse algumas frases do personagem, um dos famosos da carreira de Depp. 
Em um vídeo publicado por ela nas redes sociais, é possível ver que o figurino do ator para o show lembrava a aparência de Jack Sparrow e que ele passou a falar usando o sotaque arrastado que criou para os filmes.
Além do registro, Christine também publicou uma foto ao lado do ator. "Meu coração e meu herói", escreveu na legenda.
Pelo perfil da senhora, é possível ver que ela é uma fã fervorosa de Depp, tendo até mesmo um canto de sua casa dedicado ao artista, com quadros, almofadas e até um cobertor com o rosto dele.

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