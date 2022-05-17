Johnny Depp não está no elenco de novos filmes de 'Piratas do Caribe'

Johnny Depp Crédito: Reuters/Folhapress

Os próximos filmes da franquia Piratas do Caribe podem não ter a participação de Johnny Depp, que ficou conhecido pelo personagem capitão Jack. Em entrevista ao The Sunday Times, Jerry Bruckheimer, produtor dos filmes, informou que os planos para o futuro da franquia não incluem o ator.

Segundo Bruckheimer, Johnny Depp não vai aparecer em nenhum dos dois próximos filmes de Piratas do Caribe, que já estão na fase de desenvolvimento de roteiro. Porém, o diretor ressaltou que "o futuro ainda está para ser decidido".

Devido à batalha judicial que o ator está enfrentando contra sua ex-mulher Amber Heard, Jack Whigham, agente do artista, informou que quando Depp foi vetado do sexto longa da franquia ele perdeu um contrato de US$ 22,5 milhões - equivalente a R$ 112 milhões.