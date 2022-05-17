Irmã de Paulo Gustavo apoia Juliette em treta com Samantha Schmütz

Ju Amaral, irmã do humorista Paulo Gustavo (1978-2021) escolheu apoiar a cantora e ex-BBB Juliette Freire, 32, na discussão com Samantha Schmütz, 43. A atriz questionou, nas redes sociais, se a campeã do BBB 21 (Globo) é realmente uma artista.
"Sim, você é!", escreveu Ju em seus Stories do Instagram. Na publicação, ela compartilhou uma imagem do tuíte feito por Juliette em resposta a Schmütz. "Ser artista é algo tão bonito e maior que tudo isso... é tocar o outro com o que há de melhor em você, é doação, é amor, é verdade. Então, sim, eu sou artista e aprendiz de muita coisa", diz o texto da cantora.
Juliette afirmou, no Altas Horas, que como artista sente a obrigação de participar de tudo o que reflete na sociedade. Estava sentada ao lado de Juliana Paes, atriz criticada por Schmütz ano passado após se declarar neutra. "Acho ótimo ela se posicionar... Mas ela é artista?", escreveu Schmütz sobre a afirmação.
Além disso, no fim de 2021, Schmütz ficou de fora do cartaz divulgado pela escola de samba São Clemente, que em 2022 homenageou a memória de Paulo Gustavo. Na época, a ausência da atriz entre os seus amigos mais próximos do humorista deixou fãs curiosos.
Na arte apareciam parentes do humorista, como sua mãe, Déa Lúcia, seu pai, Júlio, o marido, Thales Bretas, e sua irmã. Além disso, amigos do ator também estavam no cartaz. Nomes como Tatá Werneck, Marcus Majella, Regina Casé, Preta Gil, Mônica Martelli, Fiorella Mattheis, Heloísa Périssé, Katiuscia Canoro, Ingrid Guimarães, Susana Garcia e Carol Trentini.