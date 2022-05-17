Irmã de Paulo Gustavo apoia Juliette em treta com Samantha Schmütz

Juliette Freire Crédito: Instagram/juliette

Ju Amaral, irmã do humorista Paulo Gustavo (1978-2021) escolheu apoiar a cantora e ex-BBB Juliette Freire, 32, na discussão com Samantha Schmütz, 43. A atriz questionou, nas redes sociais, se a campeã do BBB 21 (Globo) é realmente uma artista.

"Sim, você é!", escreveu Ju em seus Stories do Instagram. Na publicação, ela compartilhou uma imagem do tuíte feito por Juliette em resposta a Schmütz. "Ser artista é algo tão bonito e maior que tudo isso... é tocar o outro com o que há de melhor em você, é doação, é amor, é verdade. Então, sim, eu sou artista e aprendiz de muita coisa", diz o texto da cantora.

Juliette afirmou, no Altas Horas, que como artista sente a obrigação de participar de tudo o que reflete na sociedade. Estava sentada ao lado de Juliana Paes, atriz criticada por Schmütz ano passado após se declarar neutra. "Acho ótimo ela se posicionar... Mas ela é artista?", escreveu Schmütz sobre a afirmação.

Além disso, no fim de 2021, Schmütz ficou de fora do cartaz divulgado pela escola de samba São Clemente, que em 2022 homenageou a memória de Paulo Gustavo. Na época, a ausência da atriz entre os seus amigos mais próximos do humorista deixou fãs curiosos.