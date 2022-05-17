Juliette: Irmã de Cristiano Ronaldo sai em defesa de ex-BBB

Juliette Crédito: Divulgação/@brunini

A cantora Kátia Aveiro, irmã do jogador Cristiano Ronaldo, é mais uma famosa que saiu em defesa da cantora Juliette Freire após a atriz Samantha Schmütz -que tenta a carreira de cantora há vários anos- questionar se a ex-BBB é artista.

Kátia se referiu a atriz nas redes sociais como uma "mini mulher" e disse que ela deve se achar. "Ser artista é uma construção, é um processo e todos começam por algum lugar..não importa o tempo, o que importa é como faz e o que se conquista."

A irmã de Cristiano Ronaldo disse que Juliette já conquistou mais corações e mais respeito em um ano que Samantha em toda a vida. Kátia afirmou que já admirou a atriz, mas se desiludiu com ela porque ela não precisa diminuir ninguém para se engrandecer.

"Ser artista também é respeitar a conquista do outro", disse Katia, que lamentou o preconceito da atriz com Juliette. "Que pena entrar em decadência só por mero preconceito. Tem lugar para todos, mas só poucos conquistam o coração de muitos>"

Kátia Aveiro lançou seu primeiro disco em 2005 com o nome artístico de Ronalda -uma referência ao irmão famoso. Mas deu uma pausa na carreira para cuidar dos filhos, retomando em 2012.