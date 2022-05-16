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Polêmica

“Não vai ganhar uma gota do meu suor”, diz Joelma sobre Ximbinha

Em entrevista para o jornalista Léo Dias, Joelma afirmou que o ex-companheiro tentou impedir sua nova turnê
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 16:01

Joelma afirmou que o ex-companheiro tentou impedir sua nova turnê
Joelma afirmou que o ex-companheiro tentou impedir sua nova turnê Crédito: Robson Ventura/Folhapress
A nova turnê da cantora Joelma, chamada “Isso é Calypso”, parece ter sido motivo de discussão entre a artista e o ex-marido Ximbinha. De acordo com a coluna Léo Dias, o ex-companheiro paraense tentou impedir o novo projeto dela por conta do nome da banda encerrada após processo de divórcio litigioso entre os dois. Joelma comentou sobre o episódio para o jornalista e disse que “tirou um peso das costas”.
“Não se chuta cachorro morto. Eu pulo essa parte, pra mim já passou, já foi. Já perdoei, tirei um peso das minhas costas e é isso. Ele está fazendo uma coisa que ele não tem direito, é isso. Ele não vai ganhar uma gota do meu suor, uma, nunca mais”, disse Joelma para a coluna.
Ainda para a coluna, a artista revelou que Ximbinha não paga a pensão alimentícia da filha mais nova do casal, Yasmin, de 17 anos, desde pouco tempo após a separação. Joelma e Ximbinha foram casados por 18 anos. A relação chegou ao fim em 2015.

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