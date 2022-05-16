“Não vai ganhar uma gota do meu suor”, diz Joelma sobre Ximbinha

Joelma afirmou que o ex-companheiro tentou impedir sua nova turnê Crédito: Robson Ventura/Folhapress

A nova turnê da cantora Joelma, chamada “Isso é Calypso”, parece ter sido motivo de discussão entre a artista e o ex-marido Ximbinha. De acordo com a coluna Léo Dias, o ex-companheiro paraense tentou impedir o novo projeto dela por conta do nome da banda encerrada após processo de divórcio litigioso entre os dois. Joelma comentou sobre o episódio para o jornalista e disse que “tirou um peso das costas”.

“Não se chuta cachorro morto. Eu pulo essa parte, pra mim já passou, já foi. Já perdoei, tirei um peso das minhas costas e é isso. Ele está fazendo uma coisa que ele não tem direito, é isso. Ele não vai ganhar uma gota do meu suor, uma, nunca mais”, disse Joelma para a coluna.