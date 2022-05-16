Casamento de Lula será em casa de festas de luxo em SP; veja fotos

Lula vai se casar com Janja nesta quarta-feira (18) Crédito: Futura Press/Folhapress

O candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), irá se casar nesta quarta-feira (18), com Rosângela Silva, conhecida como Janja. Segundo o Jornal Extra, o local escolhido por Lula para a cerimônia é uma casa de festas de luxo, localizada no bairro Vila Olímpia, em São Paulo.

Com mais de mil metros quadrados, o espaço conta com pé direito de sete metros, palco suspenso para atrações musicais e jardim vertical, com capacidade para até 200 convidados. Além disso, o cerimonial dispõe de camarim, ar-condicionado central, chapelaria e uma moderna estrutura de iluminação e som.

Mantido em segredo, o local da cerimônia foi revelado pelo colunista Léo Dias, que teve acesso à ordem de serviço da festa. Janja e o ex-presidente começaram a se relacionar em dezembro de 2017, após Lula ser preso em Curitiba, local onde Janja morava. O namoro continuou com visitas uma vez por semana e uma vigília diária do lado de fora da sede da Polícia Federal na capital do Paraná. Atualmente, o casal segue morando junto.

"Estou apaixonado como se eu tivesse 20 anos de idade, como se fosse minha primeira namorada. Vou casar da forma mais tranquila possível e vou fazer uma campanha feliz", disse Lula em entrevista à Revista "Time".