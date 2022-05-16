Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Casamento de Lula será em casa de festas de luxo em SP; veja fotos

Local foi revelado pelo Jornal Extra. Lula irá se casar nesta nesta quarta-feira (18), com Rosângela Silva, conhecida como Janja
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 14:32

Lula vai se casar com Janja nesta quarta-feira (18)
Lula vai se casar com Janja nesta quarta-feira (18) Crédito: Futura Press/Folhapress
O candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), irá se casar nesta quarta-feira (18), com Rosângela Silva, conhecida como Janja. Segundo o Jornal Extra, o local escolhido por Lula para a cerimônia é uma casa de festas de luxo, localizada no bairro Vila Olímpia, em São Paulo.
Com mais de mil metros quadrados, o espaço conta com pé direito de sete metros, palco suspenso para atrações musicais e jardim vertical, com capacidade para até 200 convidados. Além disso, o cerimonial dispõe de camarim, ar-condicionado central, chapelaria e uma moderna estrutura de iluminação e som.
Mantido em segredo, o local da cerimônia foi revelado pelo colunista Léo Dias, que teve acesso à ordem de serviço da festa. Janja e o ex-presidente começaram a se relacionar em dezembro de 2017, após Lula ser preso em Curitiba, local onde Janja morava. O namoro continuou com visitas uma vez por semana e uma vigília diária do lado de fora da sede da Polícia Federal na capital do Paraná. Atualmente, o casal segue morando junto.
"Estou apaixonado como se eu tivesse 20 anos de idade, como se fosse minha primeira namorada. Vou casar da forma mais tranquila possível e vou fazer uma campanha feliz", disse Lula em entrevista à Revista "Time".

Fotos do local da cerimônia do casamento do ex-presidente Lula

Veja Também

Arthur Aguiar diz que não sabe o que fará com prêmio do BBB: 'Ainda nem recebi'

Selena Gomez fala sobre vida amorosa: 'Já aceito qualquer um'

Anitta usa vestido de R$ 197 mil em premiação nos EUA; peça está esgotada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento Famosos Luiz Inácio Lula da Silva Lula
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante
Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados