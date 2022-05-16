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Filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli interage com cobra: 'destemida', diz mãe

Casal compartilhou diversas fotos de quando Manu brincava com animais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 18:43

Os apresentadores Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli e a filha Manu
Os apresentadores Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli e a filha Manu Crédito: Instagram/@ticipinheiro
Para qualquer criança, sobretudo depois de anos de pandemia de covid-19, encontrar animais de verdade se torna uma aventura. E não foi diferente com Manu, filha dos apresentadores de TV Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli.
Neste domingo, 15, a pequena pareceu ter bastante simpatia pelos animais. Isso porque Ticiane Pinheiro publicou uma série de fotos no perfil oficial dela no Instagram mostrando a menina se divertindo com sapos, tartarugas e até uma cobra, que pegou na mão e sorriu.
"Curtindo o domingo em família com a nossa destemida Manu", escreveu a apresentadora na legenda das imagens. Rafaela, filha de Ticiane com Roberto Justus, estava passando o fim de semana com o pai.

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