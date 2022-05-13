Kelly Osbourne anuncia gravidez do primeiro filho: 'Estou em êxtase'

Kelly Osbourne está grávida do primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagram/@kellyosbourne

A família do roqueiro Ozzy Osbourne está crescendo. A atriz e apresentadora Kelly Osbourne, 37, filha do músico, anunciou nesta quinta-feira (12) no Instagram que está grávida do primeiro filho do namorado, o músico Sid Wilson, da banda Slipknot.

"Eu sei que tenho estado muito quieta nos últimos meses, então pensei em compartilhar com todos vocês o porquê. Estou feliz por anunciar que vou ser mãe. Dizer que estou feliz não chega. Estou em êxtase", escreveu ela na legenda de fotos segurando o ultrassom.

Ela não é o único membro da família que vai ter filho este ano. Em março, o irmão Jack disse a seus seguidores no Instagram que ele e a noiva Aree Gearhart estão esperando seu primeiro filho juntos. Ele tem três filhos com a ex-esposa.

No ano passado, ela compartilhou um vídeo nos stories do Instagram admitindo aos seus 2, 3 milhões de seguidores que teve uma recaída no vício em drogas após quatro anos de sobriedade. Emocionada, ela lamentou o ocorrido e prometeu se recuperar.