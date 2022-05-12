Michelle Barros se demite da Globo e diz querer explorar novas áreas

Michelle Barros diz ter pedido demissão. Crédito: Reprodução @Michellebarros

A jornalista e apresentadora Michelle Barros, 42, anunciou na tarde desta quinta-feira (12) que deixará a Globo após 12 anos. Ela diz ter pedido demissão. Acostumada a substituir apresentadores nos principais jornais matinais e vespertinos e de fazer a cobertura do Carnaval paulistano, agora ela se despede e quer explorar outras áreas.

Pelas redes sociais, contou que a experiência a fez amadurecer e que hoje tem mais "casca" para tomar essa decisão. "Estive em todas as bancadas de Sampa. Aprendi com um time de primeira, inspirei-me, evoluí", comentou.

"Faz tempo já que sinto que fechei um ciclo. E nunca tive medo de me lançar completamente no que acredito. Decidi que vou me abrir para isso: novos formatos, novas histórias, novas perspectivas", emendou.

A partir de agora, ela conta que está "mergulhando no desconhecido", mas que quer enveredar para as redes sociais, YouTube, Instagram, eventos, encontros e que também quer finalizar sua graduação em direito no final do ano.

"Enfim, estou indo e espero que vocês estejam comigo seja lá onde eu estiver. A nossa vida é o que a gente faz dela. E eu sempre vou poder dizer: 'Eu tentei'. Obrigada, de coração", postou.