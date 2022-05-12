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Nova amada

Murilo Huff está conhecendo melhor médica de Goiânia

O cantor sertanejo está "conhecendo melhor" a médica e futura dermatologista de Goiânia Nicole Melo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 19:39

Murilo Huff, ex-marido de Marília Mendonça
Murilo não assumia um relacionamento desde Marília Mendonça Crédito: Reprodução/ Instagram @murilohuff
O cantor sertanejo Murilo Huff, 26, está "conhecendo melhor" a médica e futura dermatologista de Goiânia Nicole Melo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista.
Murilo não assumia um relacionamento desde Marília Mendonça, cantora que morreu em novembro de 2021 vítima de um acidente aéreo e com quem ele tem um filho. Na época do desastre, ambos já não estavam mais juntos.
Foi no final de setembro de 2021 que Marília Mendonça se pronunciou sobre o fim do namoro com Huff. No Twitter, a cantora disse que era muito grata pelo relacionamento e pediu que as pessoas não fossem desrespeitosas com a situação.
"Atrás de dois cantores, existem três vidas. Então, antes de digitar, lembrem-se disso. Se tem uma história verdadeira é que a gente foi muito feliz e tentou de tudo", postou ela na ocasião
Nas redes sociais da médica Nicole Melo, é possível notar que ela gosta de aproveitar a vida. Há imagens de viagens que fez, de hotéis onde já se hospedou e das muitas praias que já visitou.
Além de seguir e de ser seguida pelo novo amado, a sogra, Zaida, também já é amiga dela pelo Instagram.

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