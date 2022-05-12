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Gil do Vigor encontra crush e beija no Mais Você: 'Você é grandão, bonitão'

Economista conheceu Raimundo no quadro Solteiros Online
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 13:53

Gil do Vigor beija Raimundo, pretendente escolhido no quadro Solteiros Online do Mais Você
Gil do Vigor beija Raimundo, pretendente escolhido no quadro Solteiros Online do Mais Você Crédito: Reprodução/Globoplay
Após ter escolhido um pretendente para um café da manhã online, o economista Gil do Vigor, 30, encontrou seu crush pessoalmente no quadro Solteiros Online, exibido na manhã desta quinta-feira (12) no programa Mais Você (Globo).
O ex-BBB escolheu o goiano Raimundo para o encontro. Quando se encontraram, os dois se olharam e já se deram um beijo. "Você é grandão, bonitão", disse Gil para o pretendente. Eles ganharam um jantar para poderem se conhecer melhor.
Durante a conversa, Gil e Raimundo revelaram ser ciumentos e já chegaram a se encontrar outra vez no Rio de Janeiro, longe das câmeras. No programa, o economista revelou que, decidiram ficar só na amizade. "Queria namorar com ele, mas ele é muito tímido. Tivemos a oportunidade de se conhecer mais depois, mas ficou só na amizade. O beijo foi bom", disse Gil.
Dentre os pretendentes, foram apresentados: Raimundo, 27, dono uma microempresa; Rubens, 29, comissário de voo que atualmente mora em Dallas, nos EUA; Nilmar, 28, que reside em Salvador, e é estudante de farmácia e formado em logística; Ed Cavalcanti, 27, que mora em Recife e estuda na mesma universidade que Gil estudou; e Caíque Silva, 26, do interior de São Paulo que já beijou o economista.
Na primeira etapa, Gil eliminou Ed Cavalcanti após fazer uma pergunta às cegas para todos. Na segunda etapa, os quatro pretendentes que sobraram tiveram 30 segundos para convencer Gil a serem escolhidos para um encontro. O economista escolheu Raimundo para um café da manhã virtual.

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