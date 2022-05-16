Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Luciana Vendramini compartilha foto no aniversário do namorado: 'Meu tudo'

Nas redes sociais, atriz publicou uma série de imagens durante comemorações do companheiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 18:48

A atriz Luciana Vendramini comemorando o aniversário com o companheiro
A atriz Luciana Vendramini comemorando o aniversário com o companheiro Crédito: Instagram/@lucianavendramini
A atriz Luciana Vendramini usou as redes sociais neste domingo, 15, para compartilhar com os fãs e seguidores um momento raro ao lado do namorado Henrique. Isso porque ele estava comemorando o aniversário.
"Meu amor fez aniversário, meu namorado, meu marido, meu tudo! E também nossa filhinha Nick fez mesversário, 3 meses! Que dia feliz", escreveu na legenda da série de fotos que publicou no Instagram.
Na primeira imagem, o casal aparece junto e Luciana Vendramini segura a pequena cachorrinha, que está com um lacinho vermelho ao redor do pescoço.
No fim, a atriz publicou um vídeo em que o namorado 'dança' com Nick, que veste uma roupinha de Mulher Maravilha.
Luciana e Henrique têm um relacionamento desde 2019, mas são discretos ao mostrar o romance, sobretudo nas redes sociais.

Veja Também

'Nunca namorei um rapaz', revela Gil do Vigor, que busca namorado no Mais Você

Namorada de Neymar compartilha foto preferida com o jogador

Tatá Werneck elogia namoro de Fernanda Souza e diz que trocaria Rafa por Sandy

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados