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Casou

Kourtney Kardashian se casa com Travis Barker: 'Até que a morte nos separe'

Empresária compartilhou fotos do casamento na redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 09:00

Kourtney Kardashian se casa com Travis Barker
Kourtney Kardashian se casa com Travis Barker Crédito: Reuters/Folhapress
A modelo e empresária Kourtney Kardashian, 43, se casou oficialmente com o baterista do Blink-182, Travis Barker, 46, em Santa Bárbara, Califórnia, no domingo (15), com a presença de alguns amigos próximos e familiares. Ela compartilhou nesta segunda (16) várias fotos em preto e branco em seu perfil no Instagram.
As imagens começaram com uma foto do casal se beijando dentro do carro com tradicional mensagem "recém-casados" presa com latas no para-choque de um carro conversível. A noiva aparece deitada nos bancos da frente do veículo.
O casal também aparece de mãos dadas descendo uma escada com Kardashian usando um vestido branco curto e um véu, e Travis com um elegante terno preto e usando óculos escuros. Na legenda das fotos a empresária escreveu: "Até que a morte nos separe".
A cerimônia de aparência clássica deste domingo (15) estava muito longe de seu casamento simulado em Las Vegas após o Grammy Awards, em abril. Eles teriam pedido para que o oficiante da cerimônia fosse um imitador do cantor Elvis Presley (1935-1977) como muitos dos casais que se casam em capelas de Las Vegas.
Este é oficialmente o primeiro casamento de Kourtney, que tem três filhos com Scott Disick --os dois não chegaram a oficializar a união. Já Travis está no terceiro casamento.

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