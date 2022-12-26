Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Netflix: Criadores de Wandinha revelam detalhes de roteiro da segunda temporada

Produção se tornou a 3ª série de língua inglesa mais assistida da plataforma; sequência ainda não foi confirmada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 15:53

Jenna Ortega, a Wandinha, entre Gomez (Luis Guzmán) e Mortícia Adams (Catherine Zeta-Jones) em série da Netflix
Jenna Ortega, a Wandinha, entre Gomez (Luis Guzmán) e Mortícia Adams (Catherine Zeta-Jones) em série da Netflix: criadores já pensam em uma segunda temporada Crédito: Netflix
"Wandinha", da Netflix, se tornou um fenômeno mundial e mesmo com a segunda temporada ainda não confirmada pelo streaming, em entrevista ao "The Hollywood Reporter", os criadores da produção, Miles Millar e Al Gough, revelaram o que o público pode esperar caso uma sequência seja produzida. Os dois ainda falaram sobre a possibilidade de um romance entre a protagonista, Wandina (Jenna Ortega) e sua melhor amiga, Enid Sinclair (Emma Myers).
"Queremos explorar e complicar todos os relacionamentos daqui para frente. A escola estava fechando quando acabou a temporada, o que nos deu mais possibilidades para a segunda temporada, e acho que é algo que estamos ansiosos para explorar. Para nós, o show também é sobre essa amizade feminina, com Wandinha e Enid realmente estando no centro disso. O fato de elas realmente se conectarem com o público tem sido muito gratificante", disse Al.
O foco da continuação deve ser Wandinha se aprofundando nas relações de amizades e familiar. "Estamos ansiosos para explorar agora que ela mergulhou o dedo do pé na piscina da amizade. Como isso vai parecer? Ela conseguiu dar um abraço. Esse foi o grande arco dela para a temporada, certo?", revelou.
"A outra coisa que é realmente interessante é continuar a explorar a relação mãe-filha de Wandinha-Mortícia (Catherine Zeta Jones), já que agora Mortícia sabe sobre o poder da filha. Como o relacionamento delas vai evoluir?", completou.

AMORES

A protagonista acaba tendo dois interesses amorosos, Tyler (Hunter Doohan) e Xavier (Percy Hynes-White) - mas alguns fãs torcem para que na verdade ela fique com Enid, sua colega de quarto.
"Essa ideia de irmandade é a chave do programa. Nós não vamos descartar nada e, obviamente, às vezes os personagens se revelam, o que é a parte divertida e que amamos da televisão, é uma jornada orgânica", afirmou Miles Millar.
"Nós temos um mapa, e nós gostaríamos de ter rotas nesse mapa que nos levem em direções inesperadas. Então, estamos abertos a tudo. Nós queremos explorar essa amizade de todas as maneiras, mas nós não vamos ficar tipo: ‘aqui é onde você às vezes é levado em direções erradas por fãs’ - e coisas do tipo, então está realmente aberto para ver como esses personagens se desenvolvem e essa amizade. Essa amizade é a chave para nossa visão do programa", concluiu.
"Wandinha" deve se tornar a terceira série da plataforma a ultrapassar um bilhão de plays em quatro semanas. Até o momento, "Round 6" ocupa a primeira posição neste ranking, com 1,6 bilhão de horas assistidas; e a quarta temporada de "Stranger Things", a segunda, com 1,35 bilhão.

Veja Também

'Wandinha' se torna 2ª maior audiência em língua inglesa da Netflix

"Wandinha" se torna a 3ª série de língua inglesa mais assistida da Netflix

'Wandinha' estreia na Netflix levando humor ácido e sombrio ao ensino médio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Netflix Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados