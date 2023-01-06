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"Wandinha" tem segunda temporada renovada pela Netflix

Produção de Tim Burton se tornou a 3ª série de língua inglesa mais assistida da plataforma de streaming
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 15:23

A Netflix confirmou na tarde desta sexta-feira, 6, a segunda temporada da série "Wandinha". Baseada na "Família Adams" e sucesso no mundo, a produção se tornou a 3ª série de língua inglesa mais assistida da plataforma.
Tim Burton é o diretor responsável e o elenco conta com Jenna Ortega, Gwendoline Christie, Jamie McShane, Percy Hynes White e Hunter Doohan, além de Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez.
Assista ao vídeo oficial de renovação da segunda temporada de "Wandinha":

ROTEIRO

Recentemente, em entrevista ao "The Hollywood Reporter", os criadores da produção, Miles Millar e Al Gough, revelaram o que o público pode esperar da continuidade da história.
"Queremos explorar e complicar todos os relacionamentos daqui para frente. A escola estava fechando quando acabou a temporada, o que nos deu mais possibilidades para a segunda temporada, e acho que é algo que estamos ansiosos para explorar. Para nós, o show também é sobre essa amizade feminina, com Wandinha e Enid realmente estando no centro disso. O fato de elas realmente se conectarem com o público tem sido muito gratificante", disse Al.
O foco da continuação deve ser Wandinha (Jenna Ortega) se aprofundando nas relações de amizades e familiar.
Jenna Ortega, a Wandinha, entre Gomez (Luis Guzmán) e Mortícia Adams (Catherine Zeta-Jones) em série da Netflix
Jenna Ortega, a Wandinha, entre Gomez (Luis Guzmán) e Mortícia Adams (Catherine Zeta-Jones) em série da Netflix Crédito: Netflix
"Estamos ansiosos para explorar agora que ela mergulhou o dedo do pé na piscina da amizade. Como isso vai parecer? Ela conseguiu dar um abraço. Esse foi o grande arco dela para a temporada, certo?", revelou.
"A outra coisa que é realmente interessante é continuar a explorar a relação mãe-filha de Wandinha-Mortícia (Catherine Zeta Jones), já que agora Mortícia sabe sobre o poder da filha. Como o relacionamento delas vai evoluir?", completou.
A protagonista acaba tendo dois interesses amorosos, Tyler (Hunter Doohan) e Xavier (Percy Hynes-White) - mas alguns fãs torcem para que na verdade ela fique com Enid, sua colega de quarto.
"Essa ideia de irmandade é a chave do programa. Nós não vamos descartar nada e, obviamente, às vezes os personagens se revelam, o que é a parte divertida e que amamos da televisão, é uma jornada orgânica", afirmou Miles Millar.
"Nós temos um mapa, e nós gostaríamos de ter rotas nesse mapa que nos levem em direções inesperadas. Então, estamos abertos a tudo. Nós queremos explorar essa amizade de todas as maneiras, mas nós não vamos ficar tipo: 'aqui é onde você às vezes é levado em direções erradas por fãs' - e coisas do tipo, então está realmente aberto para ver como esses personagens se desenvolvem e essa amizade. Essa amizade é a chave para nossa visão do programa", concluiu.

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