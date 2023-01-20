'Avatar: O Caminho da Água' se torna a sexta maior bilheteria da história

O novo "Avatar" promete efeitos especiais ainda mais imersivos Crédito: 20th Century Studios

Avatar: O Caminho da Água continua em alta e conquistou uma posição importante. O longa ultrapassou Homem-Aranha: Sem Volta para Casa e se tornou a sexta maior bilheteria da história do cinema.

A sequência de James Cameron soma US$ 1,9 bilhão em arrecadação mundial, quantia suficiente para superar o filme estrelado por Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire. Lançado em dezembro, Avatar 2 continua em exibição nos cinemas.