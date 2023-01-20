Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

'Avatar: O Caminho da Água' se torna a sexta maior bilheteria da história

Assim como o primeiro, o filme já é um sucesso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 14:55

O novo
O novo "Avatar" promete efeitos especiais ainda mais imersivos Crédito: 20th Century Studios
Avatar: O Caminho da Água continua em alta e conquistou uma posição importante. O longa ultrapassou Homem-Aranha: Sem Volta para Casa e se tornou a sexta maior bilheteria da história do cinema.
A sequência de James Cameron soma US$ 1,9 bilhão em arrecadação mundial, quantia suficiente para superar o filme estrelado por Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire. Lançado em dezembro, Avatar 2 continua em exibição nos cinemas.
O Caminho da Água mostra Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) explorando as regiões de Pandora, após formarem uma família, e encontrando uma antiga ameaça, o que leva a uma nova guerra contra os humanos.

Veja Também

Especial da Netflix vai reunir astros dos Power Rangers após 30 anos

Critics Choice Awards consagra "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" lidera indicações do SAG; veja lista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados