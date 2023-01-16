Critics Choice Awards consagra "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"

O filme "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" foi o grande vencedor do Critics Choice Awards, cerimônia realizada na noite deste domingo, 15, nos Estados Unidos. O longa levou os troféus de Melhor Filme, Direção (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), Ator Coadjuvante (Ke Huy Quan), Roteiro Original e Montagem.
A premiação, que também laureia o melhor da televisão, concedeu os prêmios de Melhor Série de Drama, Ator (Bob Odenkirk) e Ator Coadjuvante (Giancarlo Esposito) para a série spin-off de "Breaking Bad", que teve sua última temporada exibida no ano passado, "Better Call Saul",
O filme "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", criado por Daniel Kwan e Daniel Scheinert - coloquialmente conhecido como "Los Daniels" -, foi o mais indicado com 14 indicações e conquistou os prêmios de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original, melhor edição ou edição e melhor ator coadjuvante pela interpretação de Ke Huy Quan.
Os Critics Choice são prêmios concedidos pela Associação de Críticos dos Estados Unidos e Canadá (CCA, na sigla em inglês) em nome de mais de 600 jornalistas especializados no setor de entretenimento.
As grandes decepções da noite foram "Os Fabelmans" - drama autobiográfico de Steven Spielberg dirigido por ele mesmo - e "Os Banshees of Inisherin", que deslumbraram no Globo de Ouro e começaram como favoritos junto com "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo".
No entanto, enquanto o filme de Spielberg teve que se contentar com o prêmio de melhor ator jovem ao canadense Gabriel LaBelle, Os Banshees de Inisherin não venceu nenhuma das nove categorias a que concorreu.
Da mesma forma, "Glass Onion: Um mistério Knives Out", a sequência do thriller de Rian Johnson, surpreendentemente venceu as categorias de melhor filme de comédia e melhor elenco, que foram revelados minutos antes de começar a transmissão televisiva.
A cerimônia, conduzida pela atriz e escritora americana Chelsea Handler, ocorreu no hotel Fairmont Century Plaza (Los Angeles) que também acolhe regularmente outros eventos cinematográficos de renome como os Actors Guild Awards (SAG Awards, em inglês) ou os Globos de Ouro.
O momento mais emocionante deste domingo foi a recepção do prêmio de melhor ator para Brendan Fraser ("A Baleia"), que caiu no choro no palco por este sucesso após anos de ostracismo da indústria hollywoodiana e depois de superar uma depressão.
A australiana Cate Blanchett ("Tár") certificou que caminha firme rumo ao seu terceiro Oscar, vencendo na categoria de melhor atriz depois de fazer esta semana no Globo de Ouro.
Na categoria de melhor filme internacional, a produção indiana "RRR" (Netflix) venceu "Argentina, 1985" (Amazon Prime Video), o filme latino que começou como grande favorito e que saiu reforçado dos prêmios concedidos pelo Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood.
CONHEÇA OS VENCEDORES DO CRITICS CHOICE AWARDS
- CINEMA
- MELHOR FILME
- Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo
- MELHOR ATOR
- Brendan Fraser, por The Whale
- MELHOR ATRIZ
- Cate Blanchett, por Tár
- MELHOR ATOR COADJUVANTE
- Ke Huy Quan, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo
- MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
- Angela Bassett, por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre
- MELHOR JOVEM ATOR OU ATRIZ
- Gabriel LaBelle, por Os Fabelmans
- MELHOR ELENCO
- Glass Onion: Um Mistério Knives Out
- MELHOR DIREÇÃO
- Daniel Kwan & Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo
- MELHOR ROTEIRO ORIGINAL
- Daniel Kwan & Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo
- MELHOR ROTEIRO ADAPTADO
- Sarah Polley, por Women Talking
- MELHOR FOTOGRAFIA
- Claudio Miranda, por Top Gun: Maverick
- MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO
- Florencia Martin & Anthony Carlino, por Babilônia
- MELHOR EDIÇÃO
- Paul Rogers, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo
- MELHOR FIGURINO
- Ruth E. Carter, por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre
- MELHOR CABELO E MAQUIAGEM
- Elvis
- MELHORES EFEITOS VISUAIS
- Avatar: O Caminho da Água
- MELHOR COMÉDIA
- Glass Onion: Um Mistério Knives Out
- MELHOR ANIMAÇÃO
- Pinóquio de Guillermo del Toro
- MELHOR FILME EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
- RRR (Índia)
- MELHOR CANÇÃO ORIGINAL
- “Naatu Naatu” (RRR)
- MELHOR TRILHA SONORA
- Hildur Guðnadóttir, por Tár
- MELHOR SÉRIE DE DRAMA
- Better Call Saul
- MELHOR ATOR EM SÉRIE DE DRAMA
- Bob Odenkirk (Better Call Saul)
- MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE DRAMA
- Zendaya (Euphoria)
- MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE DRAMA
- Giancarlo Esposito (Better Call Saul)
- MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE DRAMA
- Jennifer Coolidge (The White Lotus)
- MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA
- Abbott Elementary
- MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA
- Jeremy Allen White (O Urso)
- MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA
- Jean Smart (Hacks)
- MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA
- Henry Winkler (Barry)
- MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA
- Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)
- MELHOR MINISSÉRIE
- The Dropout
- MELHOR FILME PARA TV
- Weird: The Al Yankovic Story
- MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV
- Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)
- MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV
- Amanda Seyfried (The Dropout)
- MELHOR ATOR COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV
- Paul Walter Hauser (Black Bird)
- MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV
- Niecy Nash-Betts (Dahmer: Um Canibal Americano)
- MELHOR SÉRIE ESTRANGEIRA
- Pachinko
- MELHOR SÉRIE ANIMADA
- Harley Quinn