"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" lidera indicações do SAG; veja lista

Os filmes "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" e "Os Banshees de Inisherin" foram os grandes destaques no anúncio dos indicados à 29° edição do SAG Awards, prêmio dado anualmente pelo sindicato dos atores nos Estados Unidos. A lista foi divulgada nesta quarta-feira (11).
Entre as produções cinematográficas, os filmes dirigidos respectivamente pela dupla Dan Kwan e Daniel Scheinhert e o britânico Martin McDonagh lideram com cinco indicações. Outros filmes que acumularam mais de uma nomeação incluem "Os Fabelmans", "A Mulher Rei", "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" e "A Baleia".
Nas categorias dedicadas à TV, produções como "O Urso", "The White Lotus" e "Ruptura" lideram a corrida, mas a seção foi mais pulverizada. Nenhum seriado conseguiu mais que duas indicações este ano.
As atrizes Haley Lu Richardson e Ashley Park apresentaram a live do prêmio no Instagram em que revelaram as produções indicadas. Os vencedores serão conhecidos no dia 26 de fevereiro, na cerimônia oficial.
Promovida pelo Screen Actors Guild, associação que representa cerca de 160 mil atores e outros profissionais da indústria cinematográfica nos Estados Unidos, o SAG Awards é uma das principais premiações de cinema e TV de Hollywood e contempla exclusivamente trabalhos de atuação.
CONFIRA OS INDICADOS AO SAG
- Melhor Atriz Coadjuvante
- Angela Bassett, de "Pantera Negra: Wakanda para Sempre"
- Hong Chau, de "A Baleia"
- Kerri Condon, de "Os Banshees de Inisherin"
- Jamie Lee Curtis, de "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"
- Stephanie Hsu, de "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"
- Melhor Ator Coadjuvante
- Paul Dano, de "Os Fabelmans"
- Brendan Gleeson, de "Os Banshees de Inisherin"
- Barry Keoghan, de "Os Banshees de Inisherin"
- Ke Huy Quan, de "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"
- Eddie Redmayne, de "O Enfermeiro da Noite"
- Melhor Atriz
- Cate Blanchett, de "Tár"
- Viola Davis, de "A Mulher Rei"
- Ana de Armas, de "Blonde"
- Danielle Deadwyler, de "Till"
- Michelle Yeoh, de "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"
- Melhor Ator
- Austin Butler, de "Elvis"
- Colin Farrell, de "Os Banshees de Inisherin"
- Brendan Fraser, de "A Baleia"
- Bill Nighy, de "Living"
- Adam Sandler, "Arremessando Alto"
- Melhor Elenco em Filme
- "Babilônia"
- "Os Banshees de Inisherin"
- "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"
- "Os Fabelmans"
- "Entre Mulheres"
- Melhor Performance de Ação por um Conjunto de Dublês em Filme
- "Avatar: O Caminho da Água"
- "Batman"
- "Pantera Negra: Wakanda para Sempre"
- "Top Gun: Maverick"
- "A Mulher Rei"
- Melhor Performance de Ação por um Conjunto de Dublês em Série
- "Andor"
- "The Boys"
- "A Casa do Dragão"
- "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder"
- "Stranger Things"
- Melhor Ator em Filme para Televisão ou Série Limitada
- Steve Carell, de "The Patient"
- Taron Edgerton, de "Blackbird"
- Sam Elliott, de "1883"
- Paul Walter Houser, de "Blackbird"
- Evan Peters, de "Dahmer: Um Canibal Americano"
- Melhor Atriz em Filme para Televisão ou Série Limitada
- Emily Blunt, de "The English"
- Jessica Chastain, de "George & Tammy"
- Julia Garner, de "Inventando Anna"
- Niecy Nash-Betts, de "Dahmer: Um Canibal Americano"
- Amanda Seyfried, de "The Dropout"
- Melhor Ator em Série de Comédia
- Anthony Carrigan, de "Barry"
- Bill Hader, de "Barry"
- Steve Martin, de "Only Murders in the Building"
- Martin Short, de "Only Murders in the Building"
- Jeremy Allen White, de "O Urso"
- Melhor Atriz em Série de Comédia
- Christina Applegate, de "Disque Amiga para Matar"
- Rachel Brosnahan, de "Maravilhosa Sra. Maisel"
- Quinta Brunson, de "Abbott Elementary"
- Jenna Ortega, de "Wandinha"
- Jean Smart, de "Hacks"
- Melhor Elenco em Série de Comédia
- "Abbott Elementary"
- "Barry"
- "O Urso"
- "Hacks"
- "Only Murders in the Building"
- Melhor Ator em Série de Drama
- Jonathan Banks, de "Better Call Saul"
- Jason Bateman, de "Ozark"
- Jeff Bridges, de "The Old Man"
- Bob Odenkirk, de "Better Call Saul"
- Adam Scott, de "Ruptura"
- Melhor Atriz em Série de Drama
- Jennifer Coolidge, de "The White Lotus"
- Elizabeth Debicki, de "The Crown"
- Julia Garner, de "Ozark"
- Laura Linney, de "Ozark"
- Zendaya, de "Euphoria"
- Melhor Elenco em Série de Drama
- "Better Call Saul"
- "The Crown"
- "Ozark"
- "Ruptura"
- "The White Lotus"