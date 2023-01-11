Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Globo de Ouro: The Fabelmans e Os Banshees de Inisherin são os grandes vencedores

Premiação aconteceu na noite desta terça-feira, 10, numa tentativa de retornar à pompa que já teve antes de acusações de pouca diversidade, assédio e corrupção
Agência Estado

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 09:44

Globo de Ouro 2023: Steven Spielberg posa com as estatuetas de Melhor Diretor e Melhor Filme de Drama Crédito: Reuters/Folhapress
A cerimônia do Globo de Ouro 2023 foi uma oportunidade da Hollywood Foreign Press Association (HFPA, ou Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood) tentar resgatar o brilho de outrora. A cerimônia, que aconteceu na noite desta terça-feira, 10, não teve grandes surpresas.
O grande vencedor da noite foi The Fabelmans, que levou para casa o prêmio de Melhor Filme de Drama, e que estreia nesta quinta-feira, 12, nas salas de cinema no Brasil. Steven Spielberg, diretor do filme que trata de uma ficção baseada em sua história, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Diretor. Já Os Banshees de Inisherin levou para casa o prêmio de Melhor Musical/Comédia.
Uma das poucas surpresas da noite foi um discurso do presidente ucraniano Volodmir Zelenski em vídeo, que foi apresentado por Sean Penn. "A liberdade de sonhar não é apenas um luxo", disse o ator. Em sua fala, Zelenski agradeceu às pessoas pelo apoio à luta por liberdade da Ucrânia.
Apesar das oito indicações, Os Banshees de Inisherin levou para casa apenas três prêmios. Além de melhor filme de musical/comédia, venceu Melhor Roteiro e Melhor Ator, para Colin Farrell. Por sua vez, Argentina, 1985, surpreendeu por ganhar como Melhor Filme Estrangeiro.
Colin Farrel venceu a categoria de Melhor Ator por sua atuação em Os Banshees de Inisherin
Colin Farrel venceu a categoria de Melhor Ator em Comédia/Musical por sua atuação em Os Banshees de Inisherin Crédito: Reuters/Folhapress
Angela Bassett levou para casa seu segundo Globo de Ouro. Desta vez, o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante foi conquistado por sua atuação em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Ao aceitar, ela lembrou do ator Chadwick Boseman e da importância de continuar a história do herói sem ele.

Séries

Com relação às séries, o Globo de Ouro consagrou trabalhos que já tinham ganhado prêmios na temporada passada como The White Lotus, que venceu na categoria Melhor Série Limitada e Abbott Elementary, que levou para casa prêmio de Melhor Série de Comédia/Musical. A série A Casa do Dragão, da HBO, levou para casa o prêmio de Melhor Série de Drama.
Jennifer Coolidge posa com sua estatueta do Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante em Série ou Filme feito para TV por seu papel em
Jennifer Coolidge posa com sua estatueta do Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante em Série ou Filme feito para TV por seu papel em "White Lotus" Crédito: Reuters/Folhapress
O produtor e roteirista Ryan Murphy, de Glee, Pose e Dahmer, recebeu o prêmio especial Carol Burnett, apresentado por Billy Porter. Em seu discurso, ele destacou Billy Porter, Niecy Nash, Matt Bomer e Jeremy Pope. "É difícil ser um garoto LGBTQ na América... Estas pessoas que mencionei são exemplos de possibilidade para as crianças em casa vendo na televisão".
Com relação às séries, o Globo de Ouro consagrou trabalhos que já tinham ganhado prêmios na temporada passada como The White Lotus, que venceu na categoria Melhor Série Limitada e Abbott Elementary, que levou para casa prêmio de Melhor Série de Comédia/Musical. A série A Casa do Dragão, da HBO, levou para casa o prêmio de Melhor Série de Drama.
O produtor e roteirista Ryan Murphy, de Glee, Pose e Dahmer, recebeu o prêmio especial Carol Burnett, apresentado por Billy Porter. Em seu discurso, ele destacou Billy Porter, Niecy Nash, Matt Bomer e Jeremy Pope. "É difícil ser um garoto LGBTQ na América... Estas pessoas que mencionei são exemplos de possibilidade para as crianças em casa vendo na televisão".

CONFIRA A LISTA DE VENCEDORES

  • MELHOR FILME - DRAMA
  • Avatar: O Caminho da Água
  • Elvis
  • Os Fabelmans (VENCEDOR)
  • TÁR
  • Top Gun: Maverick

  • MELHOR FILME - COMÉDIA/MUSICAL
  • Babilônia
  • Os Banshees de Inisherin (VENCEDOR)
  • Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
  • Glass Onion: Um Mistério Knives Out
  • Triângulo da Tristeza

  • MELHOR FILME ESTRANGEIRO
  • Nada de Novo no Front (Alemanha)
  • Argentina, 1985 (Argentina) (VENCEDORA)
  • Close (Bélgica)
  • Decisão de Partir (Coreia do Sul)
  • RRR: Revolta, Rebelião, Revolução (Índia)

  • MELHOR DIREÇÃO
  • James Cameron, Avatar: O Caminho da Água
  • Daniel Kwan e Daniel Schienert, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
  • Baz Luhrmann, Elvis
  • Martin McDonagh, Os Banshees de Inisherin
  • Steven Spielberg, Os Fabelmans (VENCEDOR)
  • MELHOR ATRIZ - DRAMA
  • Cate Blanchett, TÁR (VENCEDORA)
  • Olivia Colman, Império da Luz
  • Viola Davis, A Mulher Rei
  • Ana de Armas, Blonde
  • Michelle Williams, Os Fabelmans

  • MELHOR ATOR - DRAMA
  • Austin Butler, Elvis (VENCEDOR)
  • Brendan Fraser, The Whale
  • Hugh Jackman, The Son
  • Bill Nighy, Living
  • Jeremy Pope, The Intersection

  • MELHOR ATRIZ - COMÉDIA/MUSICAL
  • Lesley Manville, Srta. Harris Vai a Paris
  • Margot Robbie, Babilônia
  • Anya Taylor-Joy, O Menu
  • Emma Thompson, Boa Sorte Leo Grande
  • Michelle Yeoh, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (VENCEDORA)

  • MELHOR ATOR - COMÉDIA/MUSICAL
  • Diego Calva, Babilônia
  • Daniel Craig, Glass Onion: Um Mistério Knives Out
  • Adam Driver, Ruído Branco
  • Colin Farrell, Os Banshees de Inisherin (VENCEDOR)
  • Ralph Fiennes, O Menu
  • MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
  • Angela Bassett, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (VENCEDORA)
  • Kerry Condon, Os Banshees de Inisherin
  • Jamie Lee Curtis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
  • Dolly de Leon, Triangle Of Sadness
  • Carey Mulligan, Ela Disse

  • MELHOR ATOR COADJUVANTE
  • Brendan Gleeson, Os Banshees de Inisherin
  • Barry Keoghan, Os Banshees de Inisherin
  • Brad Pitt, Babilônia
  • Ke Huy Quan, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (VENCEDOR)
  • Eddie Redmayne, O Enfermeiro da Noite

  • MELHOR TRILHA SONORA
  • Alexandre Desplat, Pinóquio de Guillermo del Toro
  • Hildur Guðnadóttir, Women Talking
  • Justin Hurwitz, Babilônia (VENCEDOR)
  • John Williams, Os Fabelmans
  • Carter Burwell, Os Banshees de Inisherin

  • MELHOR MÚSICA ORIGINAL
  • Carolina - O Lugar Onde Tudo Termina
  • Ciao Papa - Pinocchio por Guillermo del Toro
  • Hold My Hand - Top Gun: Maverick
  • Lift Me Up - Pantera Negra: Wakanda Para Sempre
  • Naatu Naatu - RRR: Revolta, Rebelião, Revolução (VENCEDORA)
  • MELHOR ROTEIRO
  • Tár - Todd Field
  • Os Fabelmans - Tony Kushner & Steven Spielberg
  • Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo - Daniel Kwan, Daniel Scheinert
  • Os Banshees de Inisherin - Martin McDonagh (VENCEDOR)
  • Women Talking - Sarah Polley

  • MELHOR DIRETOR
  • James Cameron - Avatar: O caminho da água
  • Daniel Kwan e Daniel Scheinert - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
  • Baz Luhrmann - Elvis
  • Martin McDonagh - Os Banshees de Inisherin
  • Steven Spielberg - Os Fabelmans (VENCEDOR)

  • MELHOR ANIMAÇÃO
  • Red: Crescer é uma Fera
  • Pinóquio de Guillermo Del Toro (VENCEDOR)
  • Gato de Botas 2: O Último Pedido
  • Inu-Oh
  • Marcel: The Shell With Shoes On

SÉRIES

  • MELHOR SÉRIE - DRAMA
  • Better Call Saul
  • The Crown
  • A Casa do Dragão (VENCEDORA)
  • Ozark
  • Ruptura

  • MELHOR ATRIZ - DRAMA
  • Emma D’Arcy, A Casa do Dragão
  • Laura Linney, Ozark
  • Imelda Staunton, The Crown
  • Hillary Swank, Alaska Daily
  • Zendaya, Euphoria (VENCEDORA)

  • MELHOR ATOR - DRAMA
  • Jeff Bridgers, The Old Man
  • Kevin Costner, Yellowstone (VENCEDOR)
  • Diego Luna, Andor
  • Bob Odenkirk, Better Call Saul
  • Adam Scott, Ruptura

  • MELHOR SÉRIE - COMÉDIA/MUSICAL
  • Abbott Elementary (VENCEDORA)
  • O Urso
  • Hacks
  • Only Murders in the Building
  • Wandinha
  • MELHOR ATOR EM SÉRIE DE TV - COMÉDIA/MUSICAL
  • Donald Glover - Atlanta
  • Bill Hader - Barry
  • Steve Martin - Only Murders in the Building
  • Martin Short - Only Murders in the Building
  • Jeremy Allen White - O Urso (VENCEDOR)

  • MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE TV - COMÉDIA/MUSICAL
  • Quinta Brunson - Abbott Elementary (VENCEDORA)
  • Kaley Cuoco - The Flight Attendant
  • Selena Gomez - Only Murders in the Building
  • Jenna Ortega - Wandinha
  • Jean Smart - Hacks

  • MELHOR MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME
  • Black Bird
  • Dahmer: Um Canibal Americano
  • The Dropout
  • The White Lotus (VENCEDORA)
  • Pam & Tommy

  • MELHOR ATRIZ - MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME
  • Jessica Chastain, George and Tammy
  • Julia Garner, Inventando Anna
  • Lily James, Pam & Tommy
  • Julia Roberts, Gaslit
  • Amanda Seyfried, The Dropout (VENCEDORA)
  • MELHOR ATOR - MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME
  • Colin Firth, The Staircase
  • Andrew Garfield, Em Nome do Céu
  • Taron Egerton, Black Bird
  • Evan Peters, Dahmer (VENCEDOR)
  • Sebastian Stan, Pam & Tommy

  • ATRIZ COADJUVANTE DE MUSICAL, COMÉDIA OU DRAMA
  • Elizabeth Debicki, The Crown
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Julia Garner, Ozark (VENCEDORA)
  • Janelle James, Abbott Elementary
  • Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

  • ATOR COADJUVANTE DE MUSICAL, COMÉDIA OU DRAMA
  • John Lithgow, The Old Man
  • Jonathan Pryce, The Crown
  • John Turturro, Severance
  • Tyler James Williams - Abbott Elementary (VENCEDOR)
  • Henry Winkler, Barry

  • ATRIZ COADJUVANTE DE SÉRIE LIMITADA
  • Jennifer Coolidge, The White Lotus (VENCEDORA)
  • Claire Danes, A Nova Vida de Toby
  • Daisy Edgar-Jones, Em Nome do Céu
  • Niecy Nash-Betts, Dahmer - Um Canibal Americano
  • Aubrey Plaza, The White Lotus

  • ATOR COADJUVANTE PARA SÉRIE LIMITADA
  • F. Murray Abraham, The White Lotus
  • Domhnall Gleeson, O Paciente
  • Paul Walter Hauser, Black Bird (VENCEDOR)
  • Richard Jenkins, Dahmer - Um Canibal Americano
  • Seth Rogen, Pam & Tommy

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Globo de Ouro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados