Globo de Ouro: The Fabelmans e Os Banshees de Inisherin são os grandes vencedores

A cerimônia do Globo de Ouro 2023 foi uma oportunidade da Hollywood Foreign Press Association (HFPA, ou Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood) tentar resgatar o brilho de outrora. A cerimônia, que aconteceu na noite desta terça-feira, 10, não teve grandes surpresas.
O grande vencedor da noite foi The Fabelmans, que levou para casa o prêmio de Melhor Filme de Drama, e que estreia nesta quinta-feira, 12, nas salas de cinema no Brasil. Steven Spielberg, diretor do filme que trata de uma ficção baseada em sua história, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Diretor. Já Os Banshees de Inisherin levou para casa o prêmio de Melhor Musical/Comédia.
Uma das poucas surpresas da noite foi um discurso do presidente ucraniano Volodmir Zelenski em vídeo, que foi apresentado por Sean Penn. "A liberdade de sonhar não é apenas um luxo", disse o ator. Em sua fala, Zelenski agradeceu às pessoas pelo apoio à luta por liberdade da Ucrânia.
Apesar das oito indicações, Os Banshees de Inisherin levou para casa apenas três prêmios. Além de melhor filme de musical/comédia, venceu Melhor Roteiro e Melhor Ator, para Colin Farrell. Por sua vez, Argentina, 1985, surpreendeu por ganhar como Melhor Filme Estrangeiro.
Angela Bassett levou para casa seu segundo Globo de Ouro. Desta vez, o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante foi conquistado por sua atuação em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Ao aceitar, ela lembrou do ator Chadwick Boseman e da importância de continuar a história do herói sem ele.
Séries
Com relação às séries, o Globo de Ouro consagrou trabalhos que já tinham ganhado prêmios na temporada passada como The White Lotus, que venceu na categoria Melhor Série Limitada e Abbott Elementary, que levou para casa prêmio de Melhor Série de Comédia/Musical. A série A Casa do Dragão, da HBO, levou para casa o prêmio de Melhor Série de Drama.
O produtor e roteirista Ryan Murphy, de Glee, Pose e Dahmer, recebeu o prêmio especial Carol Burnett, apresentado por Billy Porter. Em seu discurso, ele destacou Billy Porter, Niecy Nash, Matt Bomer e Jeremy Pope. "É difícil ser um garoto LGBTQ na América... Estas pessoas que mencionei são exemplos de possibilidade para as crianças em casa vendo na televisão".
CONFIRA A LISTA DE VENCEDORES
- MELHOR FILME - DRAMA
- Avatar: O Caminho da Água
- Elvis
- Os Fabelmans (VENCEDOR)
- TÁR
- Top Gun: Maverick
- MELHOR FILME - COMÉDIA/MUSICAL
- Babilônia
- Os Banshees de Inisherin (VENCEDOR)
- Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
- Glass Onion: Um Mistério Knives Out
- Triângulo da Tristeza
- MELHOR FILME ESTRANGEIRO
- Nada de Novo no Front (Alemanha)
- Argentina, 1985 (Argentina) (VENCEDORA)
- Close (Bélgica)
- Decisão de Partir (Coreia do Sul)
- RRR: Revolta, Rebelião, Revolução (Índia)
- MELHOR DIREÇÃO
- James Cameron, Avatar: O Caminho da Água
- Daniel Kwan e Daniel Schienert, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
- Baz Luhrmann, Elvis
- Martin McDonagh, Os Banshees de Inisherin
- Steven Spielberg, Os Fabelmans (VENCEDOR)
- MELHOR ATRIZ - DRAMA
- Cate Blanchett, TÁR (VENCEDORA)
- Olivia Colman, Império da Luz
- Viola Davis, A Mulher Rei
- Ana de Armas, Blonde
- Michelle Williams, Os Fabelmans
- MELHOR ATOR - DRAMA
- Austin Butler, Elvis (VENCEDOR)
- Brendan Fraser, The Whale
- Hugh Jackman, The Son
- Bill Nighy, Living
- Jeremy Pope, The Intersection
- MELHOR ATRIZ - COMÉDIA/MUSICAL
- Lesley Manville, Srta. Harris Vai a Paris
- Margot Robbie, Babilônia
- Anya Taylor-Joy, O Menu
- Emma Thompson, Boa Sorte Leo Grande
- Michelle Yeoh, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (VENCEDORA)
- MELHOR ATOR - COMÉDIA/MUSICAL
- Diego Calva, Babilônia
- Daniel Craig, Glass Onion: Um Mistério Knives Out
- Adam Driver, Ruído Branco
- Colin Farrell, Os Banshees de Inisherin (VENCEDOR)
- Ralph Fiennes, O Menu
- MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
- Angela Bassett, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (VENCEDORA)
- Kerry Condon, Os Banshees de Inisherin
- Jamie Lee Curtis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
- Dolly de Leon, Triangle Of Sadness
- Carey Mulligan, Ela Disse
- MELHOR ATOR COADJUVANTE
- Brendan Gleeson, Os Banshees de Inisherin
- Barry Keoghan, Os Banshees de Inisherin
- Brad Pitt, Babilônia
- Ke Huy Quan, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (VENCEDOR)
- Eddie Redmayne, O Enfermeiro da Noite
- MELHOR TRILHA SONORA
- Alexandre Desplat, Pinóquio de Guillermo del Toro
- Hildur Guðnadóttir, Women Talking
- Justin Hurwitz, Babilônia (VENCEDOR)
- John Williams, Os Fabelmans
- Carter Burwell, Os Banshees de Inisherin
- MELHOR MÚSICA ORIGINAL
- Carolina - O Lugar Onde Tudo Termina
- Ciao Papa - Pinocchio por Guillermo del Toro
- Hold My Hand - Top Gun: Maverick
- Lift Me Up - Pantera Negra: Wakanda Para Sempre
- Naatu Naatu - RRR: Revolta, Rebelião, Revolução (VENCEDORA)
- MELHOR ROTEIRO
- Tár - Todd Field
- Os Fabelmans - Tony Kushner & Steven Spielberg
- Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo - Daniel Kwan, Daniel Scheinert
- Os Banshees de Inisherin - Martin McDonagh (VENCEDOR)
- Women Talking - Sarah Polley
- MELHOR ANIMAÇÃO
- Red: Crescer é uma Fera
- Pinóquio de Guillermo Del Toro (VENCEDOR)
- Gato de Botas 2: O Último Pedido
- Inu-Oh
- Marcel: The Shell With Shoes On
SÉRIES
- MELHOR SÉRIE - DRAMA
- Better Call Saul
- The Crown
- A Casa do Dragão (VENCEDORA)
- Ozark
- Ruptura
- MELHOR ATRIZ - DRAMA
- Emma D’Arcy, A Casa do Dragão
- Laura Linney, Ozark
- Imelda Staunton, The Crown
- Hillary Swank, Alaska Daily
- Zendaya, Euphoria (VENCEDORA)
- MELHOR ATOR - DRAMA
- Jeff Bridgers, The Old Man
- Kevin Costner, Yellowstone (VENCEDOR)
- Diego Luna, Andor
- Bob Odenkirk, Better Call Saul
- Adam Scott, Ruptura
- MELHOR SÉRIE - COMÉDIA/MUSICAL
- Abbott Elementary (VENCEDORA)
- O Urso
- Hacks
- Only Murders in the Building
- Wandinha
- MELHOR ATOR EM SÉRIE DE TV - COMÉDIA/MUSICAL
- Donald Glover - Atlanta
- Bill Hader - Barry
- Steve Martin - Only Murders in the Building
- Martin Short - Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White - O Urso (VENCEDOR)
- MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE TV - COMÉDIA/MUSICAL
- Quinta Brunson - Abbott Elementary (VENCEDORA)
- Kaley Cuoco - The Flight Attendant
- Selena Gomez - Only Murders in the Building
- Jenna Ortega - Wandinha
- Jean Smart - Hacks
- MELHOR MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME
- Black Bird
- Dahmer: Um Canibal Americano
- The Dropout
- The White Lotus (VENCEDORA)
- Pam & Tommy
- MELHOR ATRIZ - MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME
- Jessica Chastain, George and Tammy
- Julia Garner, Inventando Anna
- Lily James, Pam & Tommy
- Julia Roberts, Gaslit
- Amanda Seyfried, The Dropout (VENCEDORA)
- MELHOR ATOR - MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME
- Colin Firth, The Staircase
- Andrew Garfield, Em Nome do Céu
- Taron Egerton, Black Bird
- Evan Peters, Dahmer (VENCEDOR)
- Sebastian Stan, Pam & Tommy
- ATRIZ COADJUVANTE DE MUSICAL, COMÉDIA OU DRAMA
- Elizabeth Debicki, The Crown
- Hannah Einbinder, Hacks
- Julia Garner, Ozark (VENCEDORA)
- Janelle James, Abbott Elementary
- Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
- ATOR COADJUVANTE DE MUSICAL, COMÉDIA OU DRAMA
- John Lithgow, The Old Man
- Jonathan Pryce, The Crown
- John Turturro, Severance
- Tyler James Williams - Abbott Elementary (VENCEDOR)
- Henry Winkler, Barry
- ATRIZ COADJUVANTE DE SÉRIE LIMITADA
- Jennifer Coolidge, The White Lotus (VENCEDORA)
- Claire Danes, A Nova Vida de Toby
- Daisy Edgar-Jones, Em Nome do Céu
- Niecy Nash-Betts, Dahmer - Um Canibal Americano
- Aubrey Plaza, The White Lotus
- ATOR COADJUVANTE PARA SÉRIE LIMITADA
- F. Murray Abraham, The White Lotus
- Domhnall Gleeson, O Paciente
- Paul Walter Hauser, Black Bird (VENCEDOR)
- Richard Jenkins, Dahmer - Um Canibal Americano
- Seth Rogen, Pam & Tommy